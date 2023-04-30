Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Çevre Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Teknolojileri Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Bozkurt, " Türkiye'de yaşadığımız sorunlar, her şeyin plansız, akıl koymadan ve rastlantısal olarak yapılmasından kaynaklanıyor" dedi.

'IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı', 28 -29 Nisan tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Çevre teknolojileri ve atık yönetimiyle ilgili güncel tartışmaların yanı sıra Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası çözüm üreticilerinin geliştirdiği teknolojilerin de tanıtıldığı fuara, Başkan Bozkurt da katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen Çevre Teknolojileri Zirvesi'nde konuşmacı olan Başkan Bozkurt, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Gazeteci Celal Toprak'ın moderatörlüğünde yürütülen zirvede konuşan Bozkurt, Türkiye'de karşılaşılan sorunların temelinde plansız ve programsız çalışmanın yattığını vurguladı. Bir kent planlanırken o kentin alanı, lokasyonu ve söz konusu kentin Türkiye için önemi gibi birçok ayrıntının titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"TÜRKİYE'DE YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR, HER ŞEYİN PLANSIZ, AKIL KOYMADAN VE RASTLANTISAL OLARAK YAPILMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

"Sonra o kente bir kimlik kazandırılması gerekir. Bu kimliğe göre de o kentin insanlarının gelecekte oluşacak ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara göre kentin çevre koşulları ile diğer koşullarının neler olması gerektiği planlanmalıdır. Türkiye'de yaşadığımız sorunlar, her şeyin plansız, akıl koymadan ve rastlantısal olarak yapılmasından kaynaklanıyor. Doğduğumuz topraklarda doğru bir planlama yapılsaydı, o toprakların ihtiyaçlarına uygun alt yapı, çevre koşulları ve oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar olsaydı bugün buralarda olmazdık kendi memleketlerimizde olurduk."

"TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMİN BAŞTAN DÜZENLENMESİ LAZIM"

Türkiye'de çevre koruma konusunda da sistem sorunu yaşandığını aktaran Başkan Bozkurt, yetki dağılımının çeşitliliğine, şu sözlerle dikkati çekti:

"Bir konuda birkaç tane kurum iş yapabilme durumuna sahip. Böyle olunca işin sahibi de belli olmuyor. Örneğin bir fabrika var ve bu fabrikanın bacasından sağlığa uygunsuz gaz atılıyor. Bunun için yerel yönetimler maalesef yeteri kadar yetkili değil. Vatandaş gibi şikayet etme hakkımız var, onu tespit edip bir yerlere iletme hakkımız var ama bu işin asıl sorumlusu Çevre İl Müdürlüğü yani Çevre Bakanlığı. Mühürleme yetkisi ise büyükşehir belediyesinin. Bizim aslında burada şunu konuşmamız daha doğru olur sanki: Türkiye'deki sistemin yeni baştan düzenlenmesi lazım."

Başkan Bozkurt, zirvede atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda Esenyurt'ta yapılan çalışmaları da anlattı. Atıkların enerjisinden ve hammadde özelliğinden faydalanılması gerektiğine değinen Bozkurt, şunları kaydetti:

"ÜLKENİN ÇOĞU KAYNAĞI ÇÖPE GİDİYOR"

"Ülkenin çoğu kaynağı çöpe gidiyor. Giden odun, cam ve elektronik eşyaların içindeki altın gibi birçok şey gidiyor. Bunu bazı toplayıcı firmalar niteliksiz bir şekilde toplayıcılara yaptırıyorlar. Biz göreve geldiğimizden beri bu konunun nitelikli hale gelmesi için çalışıyoruz. Sıfır Atık Belgesi ve Yeterlilik belgemizi aldık. Geçen sene de bu konudaki uygulamalardan dolayı Türkiye'deki belli sayıdaki belediyeler arasında birinci olduk. Yaptığımız çalışmalar, Türkiye'de yapılan çalışmalara örnek olması açısından önemlidir ama yeterli değildir. Hedefimiz özellikle polietilen, polipropilen gibi hem enerjiye hem de hammaddeye dönüştürülebilecek malzemelerin tekrar dönüştürülmesini sağlamaktır. Hem bu maddelerin doğaya atıldığında doğaya vereceği zararı engellemek istiyoruz hem de ucuz enerji ve hammadde sağlamak istiyoruz."