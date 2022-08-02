Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler
49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciği faliyeti göstermek üzere, lisans sahibi olan Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı.
Elektrikli araçlara geçiş için dünya genelinde yoğun bir çalışma yürütülürken, BMW'den Tesla'ya kadar birçok markanın satışa sunduğu elektrikli araçlar hem özellikleri hem de tasarımları ile oldukça dikkat çekiyor. Ancaj son dönemde ülkemizdeki elektrikli araç şarj istasyonları zam haberleri ile gündemde!
Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES şarj istasyonları için yeni fiyatlarını Haziran ayında açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir e-posta gönderen ZES fiyatların artacağı konusunda uyarı da bulundu ancak henüz değişiklik yapmadı. Ağustos ayının ilk zammı Eşarj cephesinden geldi.
Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam! İşte yeni fiyatlar
Eşarj artık kWh üzerinden ücretlendirme yapacak
Eşarj, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 23/06/2022 tarihli ve 11032-4 sayılı Kararı ile; 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciği faliyeti göstermek üzere, lisans sahibi oldu.
İlgili mevzuat gereği, artık tüm şarj işlemlerinin tüketilen kWh üzerinden ücretlendirileceğini belirten şirket, kullanıcılara gönderdiği e-postada yeni tarifenin 2 Ağustos 2022 (bugün) saat 22: 00'dan itibaren geçerli olacağını belirtti;
Daha önce uygulanmakta olan tarife şu şekildeydi; AC-1 • Üye Sürücüler0.55 TL/dk.11 kVA'a kadar AC-2 • Üye Sürücüler0.90 TL/dk.22 kVA'a kadar AC-3 • Üye Sürücüler1.40 TL/dk. DC-1 • Üye Sürücüler2.30 TL/dk.60 kW'a kadar DC-2 • Üye Sürücüler4.30 TL/dk.90 kW'a kadar DC-3 • Üye Sürücüler6.70 TL/dk.120 kW'a kadar DC-4 • Üye Sürücüler8.80 TL/dk.
TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6 TL / kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler6.50 TL / kWhDiğer Tüm DC soketler7 TL / kWh
AC ŞARJ TARİFELERİFiyat / Birim 7.4 kVA'a kadar
DC ŞARJ TARİFELERİFiyat / Birim 30 kW'a kadar
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Daha önce uygulanmakta olan tarife şu şekildeydi;
AC-1 • Üye Sürücüler0.55 TL/dk.11 kVA'a kadar
AC-2 • Üye Sürücüler0.90 TL/dk.22 kVA'a kadar
AC-3 • Üye Sürücüler1.40 TL/dk.
DC-1 • Üye Sürücüler2.30 TL/dk.60 kW'a kadar
DC-2 • Üye Sürücüler4.30 TL/dk.90 kW'a kadar
DC-3 • Üye Sürücüler6.70 TL/dk.120 kW'a kadar
DC-4 • Üye Sürücüler8.80 TL/dk.