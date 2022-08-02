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Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler

Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler

49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciği faliyeti göstermek üzere, lisans sahibi olan Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı.

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Elektrikli araçlara geçiş için dünya genelinde yoğun bir çalışma yürütülürken, BMW'den Tesla'ya kadar birçok markanın satışa sunduğu elektrikli araçlar hem özellikleri hem de tasarımları ile oldukça dikkat çekiyor. Ancaj son dönemde ülkemizdeki elektrikli araç şarj istasyonları zam haberleri ile gündemde!

Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES şarj istasyonları için yeni fiyatlarını Haziran ayında açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir e-posta gönderen ZES fiyatların artacağı konusunda uyarı da bulundu ancak henüz değişiklik yapmadı. Ağustos ayının ilk zammı Eşarj cephesinden geldi.

Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam! İşte yeni fiyatlar

Eşarj artık kWh üzerinden ücretlendirme yapacak

Eşarj, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 23/06/2022 tarihli ve 11032-4 sayılı Kararı ile; 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciği faliyeti göstermek üzere, lisans sahibi oldu.

İlgili mevzuat gereği, artık tüm şarj işlemlerinin tüketilen kWh üzerinden ücretlendirileceğini belirten şirket, kullanıcılara gönderdiği e-postada yeni tarifenin 2 Ağustos 2022 (bugün) saat 22: 00'dan itibaren geçerli olacağını belirtti;

TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6 TL / kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler6.50 TL / kWhDiğer Tüm DC soketler7 TL / kWh

Daha önce uygulanmakta olan tarife şu şekildeydi;

AC ŞARJ TARİFELERİFiyat / Birim 7.4 kVA'a kadar

AC-1 • Üye Sürücüler0.55 TL/dk.11 kVA'a kadar

AC-2 • Üye Sürücüler0.90 TL/dk.22 kVA'a kadar

AC-3 • Üye Sürücüler1.40 TL/dk.

DC ŞARJ TARİFELERİFiyat / Birim 30 kW'a kadar

DC-1 • Üye Sürücüler2.30 TL/dk.60 kW'a kadar

DC-2 • Üye Sürücüler4.30 TL/dk.90 kW'a kadar

DC-3 • Üye Sürücüler6.70 TL/dk.120 kW'a kadar

DC-4 • Üye Sürücüler8.80 TL/dk.

Shiftdelete / Teknoloji

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