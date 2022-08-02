Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler

Elektrikli araçlara geçiş için dünya genelinde yoğun bir çalışma yürütülürken, BMW'den Tesla'ya kadar birçok markanın satışa sunduğu elektrikli araçlar hem özellikleri hem de tasarımları ile oldukça dikkat çekiyor. Ancaj son dönemde ülkemizdeki elektrikli araç şarj istasyonları zam haberleri ile gündemde!

Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES şarj istasyonları için yeni fiyatlarını Haziran ayında açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir e-posta gönderen ZES fiyatların artacağı konusunda uyarı da bulundu ancak henüz değişiklik yapmadı. Ağustos ayının ilk zammı Eşarj cephesinden geldi.

Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam! İşte yeni fiyatlar

Eşarj artık kWh üzerinden ücretlendirme yapacak

Eşarj, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 23/06/2022 tarihli ve 11032-4 sayılı Kararı ile; 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciği faliyeti göstermek üzere, lisans sahibi oldu.

İlgili mevzuat gereği, artık tüm şarj işlemlerinin tüketilen kWh üzerinden ücretlendirileceğini belirten şirket, kullanıcılara gönderdiği e-postada yeni tarifenin 2 Ağustos 2022 (bugün) saat 22: 00'dan itibaren geçerli olacağını belirtti;