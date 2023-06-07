Eşarj, Türkiye'de ilk 360kW gücündeki hızlı şarj istasyonunu kurdu

Enerjisa Enerji'nin çoğunluk hisselerine sahip olduğu elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, Türkiye'de ilklerden birini gerçekleştirerek 360kW gücündeki hızlı şarj istasyonunu kurdu. Ankara'da 52. istasyona ulaşan Eşarj, 60'ın üzerinde şehirde; 400'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600'ün üzerinde şarj istasyonları en iyi deneyimi sunmaya devam ediyor.

Enerjisa Enerji'nin çoğunluk hisselerine sahip olduğu elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, Türkiye'de ilklerden birini gerçekleştirerek 360kW gücündeki hızlı şarj istasyonunu kurdu.

Enerjisa Enerji'nin iştiraki olan Eşarj, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile hızlı şarj istasyonu kurma konusunda ilk günden bu yana sektördeki çalışmalarını devam ettiriyor.

20 dakikada yüzde 80 şarj

Yapılan açıklamaya göre, Ankara - Isparta yolu Dumlupınar bulvarı üzerinde bulunan Taymek Unlu Mamüller dinlenme tesislerinde yer alan Eşarj yüksek hızlı (DC) şarj istasyonu ile araçlar yüzde 10 şarjdan yüzde 80 şarja ortalama 20 dakikada ulaşabiliyor. Eşarj mobil uygulamasında da görülebilen ve 360 kW gücünde en hızlı soket olan bu istasyon ile beraber Ankara'da 52. istasyona ulaşan Eşarj, 60'ın üzerinde şehirde; 400'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600'ün üzerinde şarj istasyonları en iyi deneyimi sunmaya devam ediyor.

Hedef; 1000 şarj istasyonu

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini dile getiren Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, "Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağıyla kurulduğumuz günden bugüne müşterilerimize yarım milyondan fazla şarjlanma deneyimi yaşatan ilk şirket olarak müşterilerimizin elektrikli araç deneyimlerine katkı sunuyoruz. İlklerin şirketi Eşarj olarak, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarında geçirdikleri zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin zamanlarını verimli kullanmalarına odaklanarak yatırımlarımızda yüksek hızlı (DC) şarj istasyonlarına ağırlık veriyoruz. Türkiye'de de bir ilke imza atarak kurduğumuz 360kW gücündeki ilk ve en hızlı şarj istasyonu ile ağımızı gün geçtikçe genişleterek 2023 sonuna kadar 81 ilde en az 1 yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL