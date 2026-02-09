Erzurum'da çocuklar Türkiye'nin uzay misyonunu yakından tanıyor

Erzurum'da çocuklara Türkiye'nin uzay çalışmaları ve insanlı uzay misyonunu tanıtmak amacıyla açılan sergi, ziyaretçilere uzayı deneyimleyerek öğrenme imkanı sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda hazırlanan uzay temalı çalışma, Bilim Erzurum'da yaklaşık 1,5 aydır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen etkinlikte, çocuklar Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay görevlerinde kullandığı kıyafet ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Ufkun Ötesinde Uzay Sergisi alanında, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerleyişini anlatan görseller, sinevizyon gösterimleri ve etkileşimli öğrenme bölümleri yer alıyor.

Uzayla ilgili temel bilgilere ulaşabiliyorlar

Labirent şeklinde tasarlanan alanlarda çocuklar, uzay tünelinden geçerek uzay çalışmalarıyla ilgili temel bilgilere ulaşıyor.

Deneyimleyerek öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan içerikler, çocukların bilime ve uzaya olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AA muhabirine, özellikle 6-14 yaş arasındaki çocuklara Türkiye'nin ileri uzay hamlelerini göstermek istediklerini anlattı.

Uzay filmleriyle büyüdüklerini ifade eden Engin, "O filmlerle uzaya gidilebileceğini düşündük, gördük. O ufukla büyüdük. Ama şimdi çocuklarımız artık bizim de Türkiye olarak oralarda birşeyler yaptığımızı, uydularımızın yer aldığını, iki astronotumuzun gidip uzayda hem deneyler yaptığını hem de dünyayı gözlemlediğini görüyorlar. Çocuklarımız bu gördükleriyle ileriye dönük daha büyük ufuklar geliştirecekler inşallah." dedi.

"1,5 ayda 15 bin kişi gezdi"

Uzay çalışmalarından bahseden Engin, şöyle konuştu:

"Çocuklar sergiye girişte sorularla hazırlanıyor. Sonra bir takım bilgiler veriliyor. Ondan sonra bir zaman tüneline giriliyor. Uzayla ilgili çalışmalar hangi tarihte başladı, ne yapıldı, nasıl ilerledi, bunlar gösteriliyor. Tünelin dışına çıktığımızda uzayla ilgili kafamızda bir bilgi oluşuyor. Devam ettiğimizde ilk uzay astronotumuz Alper Gezer Avcı'yı, sonra Tuva Cihangir Atasever'i, kendi ağızlarından da neler yaptığını, dinliyoruz. Yaptıkları deneyler sergileniyor. Çocuklarımız ufku geniş olduğu için bu anlamda onlar çok daha güzel anlıyorlar ve daha neler yapabileceklerini şimdiden tasarlamaya başlıyorlar. Türkiye'yi dolaşan bu sergi ile bütün memleketimizde, çocuklarımızın bu ufka alışmasını murad ediyoruz. 1,5 aydır açık olan sergimizi şu ana kadar 15 bin kişi gezdi. Bir süre daha devam edecek olan sergimizi daha çok çocuğumuza ulaştırıp onları geleceğe daha farklı bakmalarını sağlayacağız."

Sergilenen kıyafetlerin ve gerçek materyallerin çocuklarda bir model olması açısından çok önemli olduğunu belirten Engin, "Çocuklarımızın kafasında yepyeni ışıklar parıldıyor. Biz bunu görebiliyoruz. İstediğimiz kadar anlatalım, insan somut bir şey görmek istiyor. Bu sergide bu oluyor." diye konuştu.

Sergi alanını gezen çocuklardan 7 yaşındaki Defne Esila Düzgün ise en çok uzay tünelini sevdiğini ifade etti.

Çocuklardan 8 yaşındaki Hamza Yekta Sürek de Alper Gezeravcı'nın giydiği kıyafetleri ve uzayla ilgili eşyaları görüdüğünden bahsederek, "Çok güzeldi. Ben de uzaya çıkmak istiyorum. Uzaya çıkarsam Mars'a gitmek istiyorum. Orada incelemeler yaparım. En çok uzay kıyafetini beğendim." ifadelerini kullandı.