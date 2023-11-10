Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Güneydoğu Asya'nın En Büyük Yüzer Güneş Enerjisi Santralini Açtı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Batı Cava eyaletindeki Cirata Rezervuarı üzerinde yer alan Güneydoğu Asya'nın en büyük yüzer güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı. Santral, 250 hektarlık bir alanı kaplayarak yılda 300 milyon kilovat-saatlik enerji üretebiliyor.

CAKARTA, 10 Kasım (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Perşembe günü Güneydoğu Asya'nın en büyük yüzer güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı. Batı Cava eyaletindeki Cirata Rezervuarı üzerinde yer alan santral 250 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Widodo, "Bugün tarihi bir gün çünkü büyük ölçekli yenilenebilir enerji tesisi kurma hayalimiz nihayet gerçekleşti. Güneydoğu Asya'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük yüzer güneş enerjisi santralini inşa etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Çin'in PowerChina Huadong Mühendislik Limited Şirketi tarafından inşa edilen santral, Endonezya'nın devlet elektrik şirketi PLN ile Birleşik Arap Emirlikleri enerji şirketi Masdar arasında 145 milyon ABD doları yatırımla gerçekleştirilen bir işbirliği projesi olma özelliğini taşıyor.

340.000'den fazla güneş paneliyle rezervuar yüzeyine yayılan, 192 megavat pik kapasiteli santral, rezervuardaki hidroelektrik üretimi ile birleşerek yılda 300 milyon kilovat-saatlik enerji üretebiliyor.

Widodo ayrıca ülkenin karbon emisyonlarını azaltma çabalarını desteklemek ve 2060 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılmasını teşvik etti.