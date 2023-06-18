Not almak giderek dijital bir hal alıyor. Bununla birlikte yeni tablet modelleri de ortaya çıkıyor. Özellikle üniversiteli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak kalem özellikli tabletleri sizin için listeledik. Bu listede gerçekten tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kalem özelliğine sahip tabletleri sıraladık. İşte en ucuz kalemli tablet modelleri hakkında detaylar…

En ucuz kalemli tablet modelleri!

Piyasada birçok marka kalem özellikli tabletlerini satıyor. Ancak bu modellerin bazılarında not almak istediğiniz ölçüde rahat değil. Sizler için hem not alması kolay hem de okul hayatınızda kullanabileceğiniz tablet modellerini listeledik.

1- TCL Nxtpaper Tab 10S

TCL markası uygun fiyatlı performans odaklı televizyonları ve ekran panelleri ile tanınmakta. Bunun yanında marka tabletler de üretiyor. Bu kapsamda TCL özellikle uygun fiyat kategorisine hizmet eden Nxtpaper Tab 10S modelini sundu. Not aldığı yüzeyde kağıt hissiyatı isteyen kullanıcılar için birebir olan Nxtpaper Tab 10S şu an açık pazar yeri alışveriş sitelerinde 3500 ile 4000 TL arasında fiyatlara satılıyor.

2- Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung'un efsane tablet serisinin 6. modeli olan Tab S6, Lite modeli sayesinde kalem özelliği kazanıyor. Özellikle not almak ve tasarım yapmak gibi amaçlar ile satın alan kullanıcılar için birebir olan Tab S6 Lite, sunduğu S Pen kalemi sayesinde oldukça rahat bir kullanıma sahip. Şu an açık pazar yeri alışveriş sitelerinde 5500 ile 6500 TL fiyat aralığında satılmakta.

3- Lenovo Tab M10 Plus

Başarılı bilgisayar üreticisi Lenova tarafından piyasaya sürülen Tab M10 Plus modeli fiyat performans konusunda oldukça başarılı. 32, 64 ve 128 GB seçenekleri ile piyasaya sürülen model kutusundan hediye kalemi ve kılıfı ile birlikte çıkıyor. Açık pazar yeri alışveriş sitelerinde 5500 ve 6500 TL arasında değişen fiyatlara satılmakta.

4- Samsung Galaxy Tab S7 Fe

Tab S6 Lite küçük bana daha büyük bir ekran lazım diyen kullanıcılar için S7 Fe resmen ilaç. Samsung'un tablet serisindeki 7. model olan S7 Fe 12.4 inç boyutundaki ekranı ile kullanıcılara muhteşem bir deneyim yaşatıyor. S6 Lite versiyonu gibi S Pen özelliklerine sahip olan S7 Fe şu an açık pazar yeri alışveriş sitelerinde 7500 ile 8500 TL arası fiyatlara satılmakta.

5- iPad 9. Nesil ve Apple Pencil

Listemizin son sırasında aslında bir Apple ürününe yer vermek istedik. 9. nesil bir iPad ve yanında bir Apple Pencil almanızla birlikte muhteşem bir kombinasyon yapabilirsiniz. Şu an 9. nesil Apple iPad açık pazar yeri alışveriş sitelerinde 11 bin ile 13 bin TL arasına satılmakta. Bunun yanına bir de Apple Pencil satın alarak hem tasarım hem okul hayatına tam uyumlu bir tablet sahibi olabilirsiniz.

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Peki siz en ucuz kalemli tablet modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…