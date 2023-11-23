En Popüler Web Tarayıcıları Açıklandı

Statcounter tarafından Ekim 2023 itibariyle paylaşılan verilere göre, Google Chrome en çok kullanılan web tarayıcısı oldu. Apple Safari ve Microsoft Edge ise onu takip etti.

İnternete girmek için kullanılan tarayıcılar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gibi seçenekler arasında rekabet her geçen gün kızışıyor. Büyük şirketler, kendi tarayıcılarına sürekli yeni özellikler ekleyerek öne geçmeye çalışıyor. Bu da haliyle pazar paylarını etkiliyor. Son raporlar, en popüler web tarayıcılarını gözler önüne serdi.

En çok kullanılan web tarayıcıları

Teknoloji alanı ile ilgili veriler toplayan Statcounter tarafından Ekim 2023 itibariyle paylaşılan bilgiler, mobil, tablet ve bilgisayar platformlarında en popüler web tarayıcılarını gözler önüne serdi. Liste ise tahmin edildiği gibi.

En çok kullanılan web tarayıcısının yüzde 63.17 pazar payı ile Google Chrome olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu yüzde 19.9 kullanım oranı ise Apple Safari ve yüzde 5.46 ile Microsoft Edge takip ediyor.

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Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla yüzde 3.31 pazar payı ile Opera ve yüzde 3.02 ile Mozilla Firefox yer alıyor. Samsung akıllı telefonlarda kullanılan Samsung Internet ise yüzde 2.33 pazar payına sahip.

En çok kullanılan web tarayıcıları şu şekilde sıralandı;

SıraTarayıcıKullanım Oranı (Yüzde) 1Google ChromeYüzde 63.172Apple SafariYüzde 19.93Microsoft EdgeYüzde 5.464OperaYüzde 3.315Mozilla FirefoxYüzde 3.026Samsung InternetYüzde 2.337UC BrowserYüzde 0.788AndroidYüzde 0.59Yandex BrowserYüzde 0.28DiğerYüzde 1.25

Microsoft Edge, son dönemlerde yapay zeka destekli birçok özelliğe kavuşmasına rağmen pazar payında önemli bir değişim yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi web tarayıcısını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.