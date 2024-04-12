En iyi mobil oyunlar (2024)

Zaman zaman can sıkıntısı bastırdığında mobil oyunlar harika bir eğlence kaynağı olabiliyor. Bu durumda en iyi mobil oyunlar araştırılıyor. Biz de bundan yola çıkarak bir liste hazırlamak istedik. İşte en iyi mobil oyun önerileri…

En iyi mobil oyunlar – Mobil oyun önerileri

Clash Royale

En iyi mobil oyunlar listemizin ilk sırasında Supercell'in 2016'da piyasaya sürdüğü Clash Royale yer alıyor. Strateji türündeki bu yapımda oyuncular, kendi kart destelerini oluşturur ve diğer kullanıcılar ile mücadeleye katılır. Oyunda klan savaşları olduğunu da belirtelim.

Clash Royale – Play Store (Android)

Clash Royale – App Store (iOS)

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Among Us

Piyasaya sürüldüğü gibi kısa bir süre içerisinde viral olmasıyla tanınan Among Us, çevrim içi çok oyunculu bir dedektif oyunu olarak biliniyor. Bir uzay gemisinde toplanan mürettebat üyeleri veya hainler, rollere bürünerek, gerekirse de iftira atarak oyundan galip çıkmaya çalışır.

Among US – Play Store (Android)

Among US – App Store (iOS)

Clash of Clans

Supercell'in 2012'de piyasaya sürdüğü Clash of Clans da en iyi mobil oyunlar arasında yer alıyor. Strateji tabanlı bu yapımda oyuncuların köylerini inşa ederek ve kaynak toplayarak geliştirmeleri gerekiyor. Oyunda klan savaşları gibi heyecan verici özellikler de var.

Clash of Clans – Play Store (Android)

Clash of Clans – App Store (iOS)

Duel Of Sky

Duel Of Sky ile modern savaş uçaklarının kokpitine adım atabilirsiniz. Bir hava savaşı deneyimi sunan bu oyun, hızlı manevralar ve işaret fişekleriyle gelen füzelerden kaçınma becerilerinizi test etmenizi sağlar. Yapımda yerli MMU ve SİHA'ların da yer aldığını belirtelim.

Duel Of Sky – Play Store (Android)

Duel Of Sky – App Store (iOS)

Candy Crush Saga

Milyonlarca oyuncusu ile en popüler mobil oyunlar sıralamasından düşmeyen Candy Crush Saga, benzer renkteki şekerleri eşleştirerek puan kazanma üzerine kurulu. Bağımlılık yapan oynayışıyla dikkat çeken yapım, renkli grafikleriyle de ilgi görüyor.

Candy Crush Saga – Play Store (Android)

Candy Crush Saga – App Store (iOS)

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Brawl Stars

Mobil oyun devi Supercell tarafından 2017'de piyasaya sürülen Brawl Stars, çevrim içi olarak oynanabilen bir çok oyunculu savaş arenası oyunu olarak biliniyor. Oyuncular, birbirinden farklı yeteneklere sahip karakterlerini seçerek tek veya takım halinde rakiplerle mücadele eder. Brawl Stars da en iyi mobil oyunlardan birisi.

Brawl Stars – Play Store (Android)

Brawl Stars – App Store (iOS)

Temple Run 2

En eski mobil oyunlardan Temple Run 2'de oyuncular, antik tapınaklardan kaçmaya çalışır. Akıcı oynanışı ve sürekli artan zorluk seviyeleriyle dikkat çeken oyunda zamanla hızlanma gibi zorlaştırıcı faktörler de yok değil.

Temple Run 2 – Play Store (Android)

Temple Run 2 – App Store (iOS)

Hay Day

Hay Day, Supercell tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir çiftlik yönetme oyunu. Söz konusu yapımda oyuncular, çeşitli tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşarak çiftliklerini büyütmeye çalışır. Oyunda diğer oyuncular ile ticaret yapılabildiğini de belirtelim.

Hay Day – Play Store (Android)

Hay Day – App Store (iOS)

Grafikleriyle sizleri büyüleyecek mobil oyunlar

League of Legends: Wild Rift

Popüler PC oyunu League of Legends'ın (LoL) mobil versiyonu olan League of Legends: Wild Rift, en iyi çevrim içi mobil oyunlar arasında yer alıyor. Yapım, oyuncuların çeşitli şampiyonlardan birini seçerek takım oluşturması ve üç koridordan oluşan Sihirdar Vadisi'nde rakip takımla mücadele etmesi üzerine kurulu.

League of Legends: Wild Rift – Play Store (Android)

League of Legends: Wild Rift – App Store (iOS)

Subway Surfers

En eski ve çocukken oynadığımız eğlenceli oyunlardan birisi olan Subway Surfers'ı bilmeyen yoktur. Oyunda, tren vagonuna sprey boya ile çizim yaptığımız sırada bir polis bizi fark eder ve ardından bir kovalamaca başlar.

Subway Surfers – Play Store (Android)

Subway Surfers – App Store (iOS)

Vector

En eski ve iyi mobil oyunlardan Vector, dispotik bir gelecekte geçer. Oyun, mevcut sisteme karşı isyan eden bir adamın gökdelen hapishanesinden kaçmasıyla başlar. Bizler de bu karakteri kontrol ederek zorlu engellerden geçerek bizi kovalayanlardan kaçmaya çalışırız.

Vector – Play Store (Android)

Vector – App Store (iOS)

Smash Hit

2014 yılında yayınlanan Smash Hit oyununda topları kontrol ederek önümüze çıkan camları kırmaya çalışıyoruz. Stres atmak için de oynayabileceğiniz oyun, ilerledikçe daha da zorlaşır. Yüksek seviyede grafikleri olmadığı için düşük özelliklere sahip bir telefonda bile oynanabilir.

Smash Hit – Play Store (Android)

Smash Hit – App Store (iOS)