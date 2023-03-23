E-ticaret sitesi açmaya karar verdiniz fakat işletmeniz için doğru e-ticaret altyapısını bulamadıysanız doğru adrestesiniz. Sizler için hazırlamış olduğumuz en iyi e-ticaret altyapıları rehberinde, iş modelinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun e-ticaret altyapısını bulabilir, tüm işlemlerinizi profesyonel bir şekilde yönetebilirsiniz.

Sizler için incelediğimiz en iyi e-ticaret altyapıları aşağıdaki gibi listelenebilir:

ikas

KOBİ ve girişimciler için özel olarak tasarlanmış yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas ile teknik bilgi gerekmeden, kendi e-ticaret sitenizi açabilir ve gelişmiş özellikleri ile tüm dünyaya ürünlerinizi satabilirsiniz.

Çok kanallı satış özelliği sayesinde; pazaryerlerindeki mağazalarınızı, e-ticaret sitenizi, fiziksel mağazalarınızı, tüm sipariş ve stoklarınızı ortak bir panelden yönetebilirsiniz. ikas e-ticaret altyapısında, tek tıkla tüm ürünlerinizi web sitenize aktarabilir, yüksek dönüşüm oranları ile SEO çalışmalarınızdan iyi sonuçlar elde ederek, kar marjınızı artırabilirsiniz.

40.000 mAh'lik güç istasyonu!

ikas e-ticaret altyapısı ile;

Çok hızlı bir e-ticaret sitesi

Sınırsız ürün, trafik ve web alanı

Ücretsiz kargo entegrasyonu

Pazaryeri entegrasyonu

Gelişmiş iade yönetimi

İndirim kampanyaları

7/24 uzman müşteri desteği

Ürünlere toplu biçimde; kategori, etiket ve satış fiyatı atayabilme

SMS, WhatsApp ile sepet hatırlatma bildirimi

Ertesi gün ödeme alma avantajı

Tüm ülkelere, ücretsiz olarak e-ihracat yapma

Başarılı markaların e-ticaret altyapısı ikas'ı tercih ederek, tüm süreçlerinizi oldukça pratik ve profesyonel yürütebilirsiniz. ikas e-ticaret paketleri hakkında detaylı bilgi alın!

Shopify

Shopify, yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan online mağazanızı açmaya ve çok kanallı satış özelliği sayesinde satışlarınızı artırmaya yardımcı olan bir e-ticaret platformudur. Kendine özel bir ödeme altyapısı bulunur. Bu ödeme altyapısına Shop Pay denir. Sınırsız depolama alanı ile daha fazla trafik almanızı sağlar. Ayrıca; USPS, UPS, DHL Express ve diğer kargo şirketleri ile anlaşmalı olduğundan uygun kargo ücretleri bulunur.

WooCommerce

WooCommerce, WordPress'in bir eklentisi olarak karşımıza çıkmaktadır. WordPress tabanlı web siteleri için oluşturulmuş açık kaynaklı, e-ticaret altyapısıdır. Genellikle çevrimiçi e-ticaret mağazaları oluşturmak için kullanılır. WooCommerce'in arayüzü son derece basittir ve kullanımı kolaydır. Mağazanıza ekleyebileceğiniz çok sayıda uygulama ve eklenti bulunur.

BigCommerce

BigCommerce, genellikle kurumsal yazılım şirketleri tarafından kullanılan bir e-ticaret platformudur. 2009 yılında Sydney, Avustralya'da piyasaya sürülmüştür. ikas, Shopify ve Wix gibi BigCommerce de web barındırma ve tema özelleştirme seçeneği sunar. Uluslararası satış, araçları ve entegrasyon seçenekleri de bulunur.

Magento

Adobe Commerce eski adıyla Magento, özelleştirilebilen bir e-ticaret altyapısıdır. Özel bir platform isteyen markalar için oldukça faydalı bir çözümdür. Ancak e-ticaret altyapınızı özelleştirmek ve geliştirmek için kodlama ve geliştirme bilgilerine sahip olmanız gerekir.

Wix

Wix; özelleştirilebilir şablonlar sunan, alan adı kaydı sağlayan, kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucusudur. Temel bir web sitesini Wix ile ücretsiz olarak açabilirsiniz. Ancak Wix'in e-ticaret altyapısını kullanmak için ücretli bir plana geçmeniz gerekir. Wix e-ticaret platformu, satıcıların siparişleri izlemesine, ödemeler almasına, birden çok kanalda ürün satmasına ve terk edilmiş sepet kampanyaları oluşturmasına olanak tanır.

OpenCart

OpenCart; özelleştirilebilir, kurulumu basit ve ücretsiz, açık kaynak kodlu bir e-ticaret platformudur. OpenCart, birden fazla mağaza oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Satışlar ve sadık müşteriler gibi önemli verileri tablo haline getirir. OpenCart, e-ticaret sitenizi oluşturmak için kullanabileceğiniz 13.000'den fazla modül ve tema ile birlikte araçlarınızı bağlamak için de birçok entegrasyona sahiptir.