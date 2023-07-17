Emojilerin Farklı Kültürlerdeki Anlamları Araştırıldı

17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde, akademik çalışmalara göre her gün 6 milyar adet kullanılan ve evrensel bir dil formuna kavuşan emojilere dair bir araştırma yayımlandı. Türkiye vatandaşlarının en sevdiği emojiler 'kahkahaya boğulan emoji' ile 'gözetleyen surat emojisi' olurken, en çok kafa karıştıran emoji ise 'kanatlı para emojisi' olduğu belirlendi.

17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde, akademik çalışmalara göre her gün 6 milyar adet kullanılan ve evrensel bir dil formuna kavuşan emojilere dair bir araştırma yayımlandı. İnternette toplam 3 bin 664 emoji olduğu bilinirken, Türkiye'yi de kapsayan güncel bir araştırmada bazı emojilerin dünyanın farklı yerlerinde olumsuz anlamlara geldiği tespit edildi. Türkiye vatandaşlarının en sevdiği emojiler 'kahkahaya boğulan emoji' ile 'gözetleyen surat emojisi' olurken, en çok kafa karıştıran emoji ise 'kanatlı para emojisi' olduğu belirlendi.