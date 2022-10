Elon Musk söz verdi! Twitter'ın en büyük sorunu çözülecek

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte platformun baştan aşağı değişeceğini biliyoruz. Bugüne kadar kullanıcıları en büyük şikayetlerinden olan karakter ve video uzunluğu sınırı artık rafa kaldırılıyor olabilir. Elon Musk, platformda daha uzun videolara ve tweetlere izin vermeye açık olduğunu söyledi.

Twitter karakter ve video uzunluğu sınırı kalkacak mı?

44 milyar dolarlık anlaşma sonrasında Twitter'ın tüm hisselerini satın alan Elon Musk, yakın zamanda şirketin CEO'su olacak. Bir süredir platformda ifade özgürlüğü olması gerektiğine dikkat çeken Musk, ayrıca bazı kalıplaşmış özellikleri de emekliye ayıracak.

Absolutely — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Halihazırda Twitter'da atılabilecek en uzun tweet 280 karakterden oluşuyor. Kullanıcılar flood şeklinde birbirine bağlı tweetler atsa bile tek bir tweet'te 280 karakteri geçmek mümkün değil. Ancak Elon Musk'la birlikte bu değişecek gibi duruyor.

https://shiftdelete.net/telegram-apple-yuzunden-ozellik-kaldirdi

Elon Musk, "Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? WeChat'in Twitter'dan daha iyi yanlarından biri" şeklinde bir soruya yanıt olarak, "Kesinlikle" ifadesini kullandı.

Karakter sınırına ek olarak video uzunluğu da artırılacak. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu artırma şansımız var mı?" diye sordu ve Musk ise "100" emojisi ile yanıt verdi.

Is there a chance of increasing the allowable length of videos so that we can post longer videos? I have parodies I'd love to post ?? — Kerri Gray (@kerrikgray) October 30, 2022

Yine de her iki özelliğin kesin olarak değişeceğini söylemek mümkün. Elon Musk daha önce üyelere özel çeşitli avantajlar sağlayan 5 dolarlık abonelik katmanı Twitter Blue'yu elden geçireceğini de ifade etmişti. Ayrıca Twitter'daki spam/bot hesap sorununu da ele alacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!