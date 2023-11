Elon Musk'ın Starlink Hizmeti Gürcistan'da Hizmete Açıldı

Elon Musk'ın uzaydan dünyaya yüksek hızlarda internet sağlayan Starlink hizmeti, günümüzde birçok ülkede aktif olarak kullanılıyor. Ekim 2020'de gerçekleştirilen lansman sonrası faaliyete geçen ve gün geçtikçe hizmet verdiği ülke portföyünü genişleten hizmet, bir ülkeye daha giriş yaptı.

Starlink Gürcistan'da hizmete açıldı

Starlink resmi X hesabından geçtiğimiz saatlerde yapılan paylaşımla internet hizmetinin Gürcistan'da kullanıma sunulduğu açıklandı. Starlink'in haziran ayı sonunda ülkedeki düzenleyici kuruluşlarla görüştüğü ve 8 Temmuz'da ise ülkede olarak faaliyet gösterebilmek için izin başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Starlink's high-speed internet is now available in the country of Georgia ??????? › https://t.co/G1myzWJQ6j — Starlink (@Starlink) November 1, 2023

Gürcistan'ın Musk'ın internet hizmetini kullanmaya başlamasıyla Türkiye'deki kullanıcıların beklentilerinin de bir hayli arttığını belirtelim. Zira bu konuda çeşitli çalışmalar söz konusu ve son ortaya çıkan bilgiler SpaceX ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerinin Türkiye'de Starlink hizmetinin kullanıma sunulması için görüşmelerini gerçekleştirdiğini gözler önüne seriyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir dönemde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

İlk adım atıldı: Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü Starlink olacak!

Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer proje ise Direct to Cell ve buna dünyanın dört bir yanındaki LTE destekleyen telefonların metin, ses ve verilere kesintisiz bir şekilde erişmesine imkan sağlayan bir özellik diyebiliriz. Şirketin web sitesinde verilen bilgilere göre yeni işlev dünyanın neresinde olursanız olun gökyüzünü görebildiğiniz sürece mesajlaşmaya, arama yapmaya ve çok daha fazlasına imkan sağlayacak.

Direct to Cell özelliğinin çalışabilmesi için uzayda bir cep telefonu kulesi gibi görev yapacak ve standart bir dolaşım donanımına benzer şekilde ağ entegrasyonuna olanak tanıyan gelişmiş bir eNodeB modemine sahip Starlink uyduları kullanılacak. Bu uyduların SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle uzaya fırlatılacağını belirtelim.

