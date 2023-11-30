Elon Musk, Apple ve Disney'e Sert Tepki Verdi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Apple ve Disney gibi şirketlerin reklam vermeyi durdurma kararlarına sert bir şekilde karşılık verdi. Musk'ın platformda yaptığı tartışmalı paylaşımlar ve reklamların aşırı sağcı komplo teorileri ve antisemit materyallerle birlikte görünmesi, bu şirketlerin harekete geçmesine neden oldu. Musk, reklam boykotunun platformun ölümüne yol açacağını öne sürdü.

Tesla ve SpaceX'in açık sözlü CEO'su Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen X'te reklam vermeyi durdurma kararı alan Apple ve Disney gibi şirketlere karşılık verdi. Hem de bayağı bir sert karşılık verdi.

Elon Musk: "S**n gidin. Anlaşıldı mı?"

Bu şirketlerin harekete geçmesine Musk'ın platformda "antisemit" içerikler de dahil olmak üzere yaptığı tartışmalı paylaşımların yanı sıra Apple reklamlarının aşırı sağcı komplo teorileri ve antisemit materyallerle birlikte göründüğünü gösteren haberler neden oldu.

whoa — "go fuck yourself," Elon Musk says to Bob Iger and others who pull advertising from X at this point it's almost as if he's watching the old Iron Man movies and doing a reverse Tony Stark impression pic.twitter.com/csXxeLH2wG — j.d. durkin (@jd_durkin) November 29, 2023

The New York Times DealBook Summit'te Andrew Ross Sorkin ile yaptığı söyleşide Musk tepkisini esirgemedi. Sorkin'in reklam kesintileriyle ilgili sorusunu yarıda kesen Musk, "Umarım reklam vermeyi keserler. Reklam vermeyin. Eğer birisi bana reklamla şantaj yapmaya çalışacaksa, bana parayla şantaj yapacaksa… s*** gitsin. S*** gidin. Anlaşıldı mı?" dedi.

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Tesla CEO'su daha sonra etkinlikte bulunan Disney CEO'su Bob Iger'e el salladı ve onu neşeli bir şekilde "Merhaba Bob!" diyerek selamladı.

Musk, reklam boykotunun platformun ölümüne yol açacağını öne sürerek X için korkunç sonuçlar öngördü. "Bu reklam boykotunun yapacağı şey X'i öldürmek olacak. Tüm dünya bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve biz de bunu ayrıntılı bir şekilde belgeleyeceğiz."

X'teki reklam duraklaması ivme kazandı ve 100'den fazla markanın Apple'ın liderliğini takip ettiği bildirildi. X'in iç tahminleri, boykot nedeniyle 75 milyon doları aşan potansiyel gelir kaybına işaret ediyor. Buna rağmen Apple, Twitter'daki reklam kesintisinin süresini açıklamadı ve şirketin platformla ilgili gelecek planları hakkında belirsizlik yarattı.