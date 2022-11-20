Elektrikli Peugeot e-308, Türkiye yolunda! İşte tarih

Yeni Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da ülkemizde yollara çıkacak.

Ekim ayında yani geçtiğimiz ay Türkiye'de satışa sunulduğu gibi çok sayıda sipariş alarak hatchback segmentine hızlı bir başlangıç yapan yeni Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da ülkemizde yollara çıkacak.

Elektrikli 308 donanım seviyesine göre 115 kW (156 HP) güç üreten ve 400 km'nin üzerinde menzile sahip yeni bir elektromotorla satışa sunulacak. Yeni 308'in benzersiz tasarımı, PEUGEOT modellerinin karakteristik sürüş keyfi, ortalama 12,7 kWsa yakıt tüketimi ve segment lideri verimlilikle harmanlanıyor.

Peugeot e-308 özellikleri

e-308'in tasarımı hem Peugeot DNA'sına hem de dinamik ve üst sınıf dünyasına dayanıyor. Uzun ön kaput, silueti güzelleştiriyor. Ayrıca markanın yeni logosu, ızgaranın ortasında gururla sergileniyor. Mimarinin genel optimizasyonu, iç mekan ferahlığına katkı sağlıyor.

Aslan dişi imza far tasarımı, 308'i PEUGEOT ailesine entegre ederken Matrix LED farları çerçeveliyor. Benzer şekilde arkadaki üçlü aslan pençesi LED stop lambaları da marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, yeni PEUGEOT 308'in tamamen elektrikli versiyonları için özel olarak geliştirildi. Bu jant, özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandı.

Peugeot e-308'deki şanzıman, menzili optimize ederken, elektromotorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Batarya da yeni nesil bir kimyaya sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor.

Yüzde 80 nikel, yüzde 10 mangan, yüzde 10 kobalt içeren yeni bir kimyasal bileşime sahip batarya, 400 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre 400 km'ye kadar menzile imkan sağlıyor.

Elektrikli kompakt sınıfta verimlilik referansı

Elde edilen 100 km'de 12,7 kWsa tüketim değeri, C segmentindeki tamamen elektrikli araçlar arasında yeni bir standart anlamına geliyor. Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, EKO, NORMAL ve SPOR gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor.

FREN modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalını bıraktığında yavaşlamayı artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip.

Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW'lık hızlı bir şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Yeni e-308, sakin ve güvenli sürüşe etmek teşvik üzere sürücüyü; güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.