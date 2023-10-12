Elbet bir gün buluşacağız: Apple'dan 120 Hz ekran bekleyenlere kötü haber!

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın iPad mini serisine geri döndüğüne dair bilgiler ortaya çıktı. Böylelikle iPad Mini serisinin 7. nesil modelinin geleceği ortaya çıktı. Bugün ise iPad Mini 7 ekranı ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu haber ise büyük bir beklenti içinde olanları üzecek. İşte detaylar!

Yeni iPad Mini 7, 60 Hz ekran ile gelecek!

Apple, iPhone ve iPad modellerinde uzun zamandır "mini" versiyonunu çıkarmıyordu. Şirket, son olarak 2021'in sonunda tanıttığı iPad 6. nesil mini modeliyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalarda ise Apple'ın yeni bir iPad Mini 7 modeliyle gelebileceği iddia edildi.

Apple'ın yeni bir iPad Mini 7 modeliyle yeniden gündeme gelmesi ise birçok kişi tarafından heyecanla karşılandı. Bunun yanı sıra bugün daha farklı detaylar da ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre yeni çıkacak olan iPad Mini, 120 Hz ProMotion teknolojisine sahip bir ekranla gelmeyecek.

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Kaynak, yeni iPad Mini önceki modelde de olduğu gibi 60 Hz ekran ile geleceğini gösteriyor. Yeni modelin diğer modelden farkı ise A serisi çipe geçiş yapması oluyor. Böylelikle yedinci nesil iPad mini modelinde A16 Bionic çip kullanımı olabilir.

Ancak ekran konusunda herhangi bir değişikliğin olmaması kullanıcıların tepkisini çekecek gibi duruyor. iPad Mini 6'da yaşanan ekran sorunundan dolayı yeni modelde ProMotion teknolojisinin kullanılacağı söyleniyordu. Ancak durum tam tersi şekilde oldu.

Bunun dışında yeni seride kameralar da dahil pek çok iyileştirmenin olma ihtimali var. Şirket, Photonic Engine gibi özellikleri ilk olarak iPad Mini 7'ye getirebilir. Ancak tüm bunların bir söylenti olduğunu belirtmek de gerekiyor.

Peki, bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl özelliklere sahip olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!