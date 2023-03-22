Ekran kartı öğrenme: Ekran kartına nasıl bakılır? 2023

Dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarında rkran kartı öğrenme işlemi nasıl yapılır? Ekran kartına nasıl bakılır?

Ekran kartı bilgisayarlardan görüntü almamızı sağlayan sistemin vazgeçilmez parçaları arasında bulunan önemli bir birimdir. Genellikle sistemlerde harici bir cihaz olarak bulunsa da dizüstü bilgisayarlarda dahili olarak işlemci içerisinde geliyor. Peki ekran kartı öğrenme işlemi nasıl yapılır? Ekran kartına nasıl bakılır?

Hangi ekran kartını kullanıyorum? Ekran kartı öğrenme yöntemleri

Günümüzde artık kurumsal şirketlerin tamamı işlerini bilgisayarlar aracılığıyla ilerletiyor. Devlet kurumları da aynı şekilde yazılı tüm belgeleri ve verileri sanal ortama aktarıyor. Buna ek olarak, teknolojinin gelişimiyle birçok yeni iş dalı ortaya çıktı.

Tabii bilgisayarları yalnızca iş için değil, oyun oynarken de kullanıyoruz. Fakat hem iş için kullandığımız uygulamalar hem de oyunların minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bulunuyor. Bu nedenle ilgili kurulumu yapmadan önce sistemimizin destekleyip desteklemediğini görmemiz gerekiyor.

Anakart modeli nasıl öğrenilir?

Sistem gereksinimlerinin bizlere söylediği şey ise bir uygulama veya oyunu çalıştırmak için bilgisayarımızın yeteri kadar performanslı olup olmadığı. Bu alanda en sık kontrol edilen parçalar arasında da grafik birimleri yer alıyor. Peki ekran kartı öğrenme işlemi nasıl yapılır? Ekran kartına nasıl bakılır?

Ekran kartına nasıl bakılır?

Başlat menüsüne tıklayın.

'dxdiag' yazıp Enter tuşuna tıklayın.

İkinci sıradaki sekmeye tıklayın.

Burada tüm ekran kartı bilgilerini görebilirsiniz.

Windows Sistem Ayarları ile ekran kartı öğrenme

Başlat Menüsü'nü açın.

Ayarlar'ı açın

Sistem'e tıklayın

Sistem Ayarları menüsünden Ekran'ı seçin

Gelişmiş Ekran Ayarları'na tıklayın.

Burada PC'nizde hangi ekran kartının olduğunu ve özelliklerini görebilirsiniz.

Sistem bilgisi ile ekran kartı öğrenme

Başlat Menüsü'nü açın.

Arama Çubuğu'na gidin.

Windows 10'da direkt Masaüstü Arama Çubuğu'na gidebilirsiniz.

Sistem Bilgisi yazın ve sonucu tıklayın.

Sol üstte bulunan Bileşenler seçeneğinin yanındaki + ikonuna tıklayın.

Görüntü seçeneğine tıklayın.

Burada bilgisayarınızda hangi ekran kartının olduğunu görebilirsiniz.

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