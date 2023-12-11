Eczacıbaşı Dijitaliz 2023: RISE Etkinliği Gerçekleşti

Eczacıbaşı Topluluğu'nun dijital dönüşümü teşvik ettiği ve başarılı projeleri ödüllendirdiği Eczacıbaşı Dijitaliz 2023: RISE etkinliği, 5 Aralık Salı günü gerçekleşti. Etkinlikte yapay zeka ve dijital dönüşüm konuları ele alındı, konuşmacılar ilham verici paylaşımlarda bulundu ve topluluğun en başarılı dijital projeleri ödüllendirildi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun, dijital dönüşümü teşvik edip başarılı projeleri ödüllendirdiği Eczacıbaşı Dijitaliz 2023: RISE etkinliği, 5 Aralık Salı günü gerçekleşti. Bu önemli etkinliğe katılan SDN Kurucusu Hakkı Alkan detayları aktarırken Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ile de bir röportaj gerçekleştirdi.

Yapay zeka hayatımızı nasıl değiştirecek? Değişimi nasıl anlamalıyız?

Eczacıbaşı Dijitaliz 2023: RISE etkinlik tekrarını izlemek için buraya tıklayın

'Yükseliş' temasıyla düzenlenen etkinlikte, iş dünyasından Formula 1'e kadar geniş bir perspektif sunuldu. Konuşmacıların ilham verici paylaşımlarıyla dolu oturumları izleyiciler büyük bir ilgiyle takip etti. Ayrıca, topluluğun en başarılı dijital projeleri de ödüllendirildi.

Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, konuşmasında 2018'den beri dijital dönüşümde önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, beş yılda tamamlanan 184 projenin operasyonel karlılık içindeki payının yüzde 8'e ulaştığını açıkladı.

Coşkun, bu yıl Dijitaliz'e rekor düzeyde, 138 proje başvurusunun geldiğini belirterek, artan başvuruların dijital dönüşüme olan ilginin ve doğru yolda olunduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, dönüşüm yolculuğunun sabit bir varış noktası olmadığını, sürekli bir ilerleme gerektiren ve geleceğe hazır olma çabalarının devam edeceğini vurguladı.

Etkinlik, çeşitli oturumlarla devam etti. Teknolojinin Yükselişi ve Gelecek Etkisi oturumunda Paribu Kurucusu Yasin Oral, Rollic Games Kurucusu Burak Vardal ve Insider Kurucusu Hande Çilingir dijital dünyanın geleceğini tartıştılar. Hızlı Değişen Dünyada Yapay Zeka ile Yükselmek oturumunda Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ve Yapay Zeka Uzmanı Azeem Azhar ilginç bir sohbet gerçekleştirdi.

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, 'Değişime Adaptasyon' oturumunda Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar ve Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş ile dijital dönüşümü CEO perspektifinden ele aldı. Topluluk kuruluşlarının Pazarlama Üst Yöneticileri (CMO) ise pazarlamanın dijital dönüşümüne odaklandı.

VitrA CMO'su Işıl Nergiz'in moderatörlüğünde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri CMO'su Sibylle Göttgens, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CMO'su Bilge Çiftçi ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama CMO'su Sena Faga, pazarın ve müşterinin değişen taleplerini tartıştılar. Etkinliğin en dikkat çeken konuşmacılarından biri ise eski Formula 1 pilotu ve 13 Grand Prix kazananı David Coulthard'dı; F1'den İş Dünyasına: Dayanıklılık, Çeviklik ve Takım Çalışması başlıklı konuşmasıyla büyük ilgi gördü.