EcoSorb Takımı TÜBİTAK Yarışmasında İkincilik Elde Etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden oluşan EcoSorb takımı, balık pulunu modifiye ederek kir tutmayan süperhidrofobik tozlar geliştirdikleri projeyle TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda Türkiye ikincisi oldu. Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, öğrencilerin çevreye duyarlı projeler üretmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinden oluşan "EcoSorb" takımı, "Balık Pulunun Modifiye Edilmesiyle Kir Tutmayan (Süperhidrofobik) Tozların Üretimi" başlıklı projeleriyle TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda Enerji ve Çevre kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz danışmanlığında çalışmalarını yürüten ve takım kaptanlığını Elif Sena Çakır'ın üstlendiği ekip, balık pullarını sol-jel reaksiyonuyla modifiye ederek süperhidrofobik ve süperoleofilik özelliklere sahip yenilikçi tozlar geliştirdi.

Çevre dostu özellik taşıyan bu tozlar, denizlerdeki petrol ve türevlerinin giderilmesinde yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip bir sorbent malzeme olarak biyobozunur gıda ambalajı üretiminde kullanılabilecek.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin hem çevreye duyarlı hem de bilimsel yaratıcılığı yüksek projeler üretmesi, üniversitemizin sürdürülebilir gelecek vizyonunun en güzel göstergesidir. Danışman hocamız Prof. Dr. Uğur Cengiz'i, kaptan Elif Sena Çakır'ı ve tüm ekibi içtenlikle tebrik ediyorum. Bu başarı, gençlerimiz için ilham verici bir örnektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Teknoloji
