Eco-tron ile Güneş Panelleriniz Tertemiz!

Elazığ'dan dünyaya açılan bir girişim olan Eco-tron, güneş panelleri için geliştirdiği temizlik robotları Ecopak'lar ile dikkat çekiyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'ın da yer aldığı videoda, panel temizlikleri ve bakımları hakkında bilgi paylaşılıyor. Eco-tron ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Elazığ'dan dünyaya açılan bir girişim var bugün videomuzda. Kurucusu olduğu ShiftDelete.Net gibi kendi de temiz ve yenilenebilir enerjiye olan ilgisiyle bilinen Hakkı Alkan bu videoda güneş panelleriyle alakalı büyük bir problemin nasıl çözüldüğünü gösteriyor. Eco-tron markası geliştirdiği panel temizlik robotları Ecopak'lar ile konuğumuz. İşte detaylar…

Güneş panelleriniz Ecopak robotları ile tertemiz olsun!

Yerli şirketimiz Eco-tron ShiftDelete.Net takipçileri için Elazığ'dan kalkıp geldi. Bu videomuzda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Eco-tron ile birlikte panel temizlikleri ve bakımları hakkında sizlerle bilgi paylaştı. Bunun yanında hoş bir muhabbettin de yer aldığı videomuz şu anda yayında. İşte videomuzu izleyebileceğiniz bağlantı! İyi seyirler…

Eco-tron ürünleri ve Ecopak robotları hakkında daha detaylı bilgi almak için: https://bit.ly/47wpLyP

Eco-tron markası Elazığ'da önce Türkiye'nin ardından da dünyanın panel temizlik ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu. Firma bünyesinde yer alan ve tamamen yerli üretim, yerli yazılım ile üretilen eco-pak robotları ile firmaların, bireysel müşterilerin ve güneş paneli tesislerinin temizlik ihtiyaçları konusunda profesyonel yardımda bulunan şirket Türkiye genelinde 30'dan fazla şehir ve yüzlerce firma tarafından tercih ediliyor.

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Firma panel boyutlarına veya tesis boyutlarına göre değişen temizlik robotlarına sahip. ECOPAK MİNİ, ECOPAK 400, ECOPAK XS, ECOPAK X isimli birçok farklı robot üretimi yapan marka tek veya çift, sulu veya susuz olarak panel temizliği yapabilen robotlar geliştirmekte. Ayrıca bu robotları satın almak yerine kiralamak isterseniz şirket bu konuda da size yardımcı oluyor.

Robotların yapmış olduğu profesyonel temizlik sayesindeyse video da görebileceğiniz üzere 7 kW kapasite ile üretim yapan güneş panelleri yapılan temizliğin ardından 10 kW yani tam kapasite ile üretim yapmaya başladılar. Bu sebeple verimlilik ve tasarruf anlamında panellerinize yapabileceğiniz en iyi yatırım onları sürekli temiz tutmak.

Peki siz Ecopak robotları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…