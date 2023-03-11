e-Kitap okumak için ücretsiz uygulamalar – 2023

Gelişen teknolojiyle birlikte pek çok eşya dijital hale geldi. Bunlardan bir tanesi de kitaplar oluyor. Günümüzde hem taşıma hem de okuma kolaylığı açısından çokça tercih edilen e-kitaplar, büyük bir ilgi görüyor. Tüm bunların yanı sıra kullanacağınız e-kitap uygulamasının da iyi olması gerekiyor. İşte e-kitap okuma uygulamaları!

Ücretsiz e-kitap uygulamaları

Günümüzde kitapların dijital ortama taşınması birçok açıdan faydalı hale geldi. Bunun için de birbirinden farklı e-kitap okuma uygulamaları yer alıyor. En sevdiğiniz kitapları yanınızda taşımayı daha da kolaylaştıran bu uygulamalar sayesinde sevdiğiniz kitaba saniyeler içinde ulaşmak mümkün oluyor.

Bu kitaplara ulaşmak için ise e-kitap uygulamalarına sahip olmanız gerekiyor. Bizler de ücretsiz ve kullanışlı olan e-kitap uygulamalarını sizler için hazırladık. Sunduğumuz bu uygulamalar arasından kendiniz için en uygun olan uygulamayı seçip kullanmaya başlayabilirsiniz.

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FBReader

E-kitap uygulamalarından biri olan FBReader, kendi ağ kitaplığından indirilen kitapları okumanıza imkan tanıyor. Uygulama, ePub, PDF, mobi, HTML, RTF ve düz metin dahil pek çok biçimi destekliyor. Ayrıca uygulamanın iOS, Android, Windows ve Linux olmak üzere birçok sürümü de mevcut.

Uygulamada e-kitap okurken isteğe göre açık ya da koyu tema arasında geçişi yapabilirsiniz. Bununla birlikte metnin yönünü, yazının stilini, boyutunu ve rengini değiştirmeniz de mümkün. Tüm bu özelliklerden faydalanmak için de uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

CepteKitaplık

Bu uygulama özellikle kitaplarını sürekli olarak bir yerlerde unutan kişilere göre. Yanınızda kitabınızı taşıyamadığınız ya da bir yerde unuttuğunuz için kitap okumayan kullanıcılar, uygulama sayesinde istediği kitabı her zaman istediği yerden okuma şansına sahip olacak. Platform, Telefondan veya tabletten kitap okumanızı kolay hale getiriyor.

Kitapyurdu E-Kitap

Bu uygulama, Kitapyurdu'nun çıkarmış olduğu bir e-kitap uygulaması. Uygulama içerisinde pek çok e-kitabı çevrimdışı bir şekilde dinlemek, ya da okumak mümkün. Kitaplığınızda yer alan kitapları internet erişimine ihtiyaç duymadan da okuyabilirsiniz.

Tüm bunlarla birlikte uygulamadaki Kitaplık özelliği sayesinde başladığınız, bitirdiğiniz veya favoriye aldığınız kitapları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirmek gerekiyor ki uygulama içerisinde bir abonelik sistemi yer alıyor. Bu abonelik sistemi sayesinde daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

Dijital Kütüphane DK

E-kitap uygulamaları arasında yer alan bir diğer uygulama ise Dijital Kütüphane DK. Bu uygulama da diğer platformlar gibi kitapları dijital bir şekilde sizlerin önüne seriyor. Farklı kategorilerden kitaplara bu uygulama sayesinde telefonunuzdan ya da tabletinizden ulaşmanız mümkün.

Kobo Books

E-kitap uygulamaları arasında yer alan Kobo Books, beş milyondan fazla ücretsiz e-kitaba sahip. Platform, kullanıcılarına birbirinden farklı özellikler de sunuyor. Bunlar arasında okuduğunuz e-kitapların üzerinde not alma, alıntıları işaretleme ve işaretlediğiniz yerleri sosyal medyada paylaşma gibi özellikler var.

Tüm bunların dışında uygulama içinde başka kullanıcılarla kitaplar hakkında sohbetler edebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde kitap okumanızı sağlayan bu uygulama sayesinde evde, iş yerinde, otobüste veya arabada kitap okumak mümkün oluyor.

Peki, bu uygulamaların dışında siz hangi e-kitap uygulamalarını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!