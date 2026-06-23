Düzce Üniversitesi TEKNOFEST 2026'ya akademik paydaş olarak güç katacak

Dünyanın en prestijli havacılık, uzay ve teknoloji platformlarından biri olan TEKNOFEST 2026'nın akademik ortakları arasında yerini alan Düzce Üniversitesi, bu büyük organizasyona resmi paydaşlık sağlayan seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olma başarısını gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığında yürütülen ve bu yıl 30 Eylül- 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek olan organizasyon; akademi dünyasını, kamu kurumlarını, özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını ortak bir paydada buluşturan devasa bir teknoloji ağı sunuyor. Hayata geçirildiği ilk andan itibaren nefes kesen hava gösterileri, mühendislik yarışmaları, interaktif simülasyonlar ve yenilikçi atölyelerle 7'den 70'e herkese yerli üretim bilinci kazandıran festival, bu dönemde de teknoloji meraklılarının çekim merkezi haline gelecek.

Bu büyük organizasyonun mutfağında da etkin sorumluluklar üstlenecek olan Düzce Üniversitesi, akademik paydaş kimliğiyle teknoloji yarışmalarının hakemlik ve jüri süreçlerini yönetecek, projelerin bilimsel değerlendirme aşamalarında danışmanlık desteği sunacak. Yürütülecek olan tüm bu stratejik operasyonlar, Düzce Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nün planlı eş güdümü ve operasyonel takibiyle gerçekleştirilecek. Düzce Üniversitesi aynı zamanda festival sahasında kuracağı tanıtım ve deneyim standıyla, kendi bünyesinde üretilen Ar-Ge projelerini, akademik literatüre kazandırdığı çalışmaları ve geleceğin mühendisleri olan öğrencilerinin inovatif buluşlarını küresel vitrine çıkaracak.

Sürecin Düzce Üniversitesi ve ülkemiz için önemine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Uluslararası arenada böylesine yüksek bir marka değerine sahip olan vizyoner bir organizasyonun akademik paydaş listesinde Düzce Üniversitesi imzası görmek bizler için büyük bir kıvanç vesilesidir. Kurumumuz, geleceğin bilim ve teknoloji haritasını şekillendirecek üretken, vizyon sahibi ve donanımlı profesyoneller yetiştirme misyonuna sadık kalarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüzün sergilediği koordineli ve özverili çalışma disiplini sayesinde, öğrencilerimizin bu tür küresel arenalarda boy göstermesini, kendi sınırlarını zorlamasını ve yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürmesini canı gönülden destekliyoruz. Üniversitemizin imza attığı bu stratejik TEKNOFEST 2026 ortaklığı; kampüsümüz içindeki bilimsel üretim performansını zirveye taşıma, öğrenci takımlarımızı yüksek teknoloji odaklı projelere entegre etme ve Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinde çok daha güçlü bir aktör olarak rol alma kararlılığının en net göstergesidir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı