Dünyanın en büyük teleskobu uzaylıları inceleyecek!

Gün geçtikçe bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri de takip etmek zorlaşıyor. Bununla birlikte günümüzde gelişmeleri daha da ileriye taşımak için pek çok proje gerçekleşiyor. Bu projelerden biri de teleskop oluyor. Yapılan açıklamaya göre bu teleskop, projenin tamamlanması ile birlikte dünyanın en büyük teleskobu olacak.

Proje, Albert Einstein'ın teorilerini test edecek

Bilimsel projeler, hızını kesmeden devam ediyor. Son projelerden biri ise inşaat aşamasına başlayan teleskop projesi oluyor. Kilometre Kare Dizisi (SKA) adı verilen teleskop sisteminin inşaat sürecinin açılışı, bilim insanları ve mühendislerin katılımıyla gerçekleşti. Açıklamaya göre proje, 2028'de tamamlandığı vakit, dünyanın en büyük radyo teleskobu olacak.

Bir kısmı Güney Afrika'da bir kısmı Avustralya'da olan Kilometre Kare Dizisi'nin merkezi ise İngiltere'de yer alıyor. SKA, yeni projeyle birlikte astrofiziğin en büyük sorusunu ele alacak. Bunun için de ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'ın teorilerini test edecek. Ayrıca teleskop, uzaylıları da arayacak.

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İnşaatı dün başlayan projenin törenine, projeye liderlik eden sekiz ülkeden yetkili kurul katılacak. Tören hem Batı Avustralya'nın Murchison bölgesinde hem de Güney Afrika'nın Kuzey Burnun'daki Karoo'da yapıldı. Merakla beklenen proje için Kilometre Kare Dizisi'nin genel müdürü Prof. Phil Diamond, şöyle bir açıklama yaptı:

"30 yıllık bir yolculuk oldu. İlk 10 yıl kavram ve fikir geliştirmekle geçti. İkinci 10 yıl teknoloji geliştirmekle geçti. Son 10 yıl ise detaylı tasarım, sitelerin güvenliğini sağlamak, hükümetlerin bir antlaşma organizasyonu (SKAO) kurmayı kabul etmesini sağlamak ve sağlamakla geçti."

Teleskop ilk olarak 200'den az parabolik anten -çanak- ve 131 bin çift kutuplu anten ile çalışacak. Bu sayede yüzbinlerce metrekarelik bir veri toplama alanı sağlamak mümkün olacak. Ayrıca gökyüzündeki hedeflerin incelenmesi sırasında önemli derecede hassasiyet ve çözünürlük sağlayacak.

Tüm bunlarla birlikte sistem, 50 megahertz ile 25 gigahertz arasında bir frekansta çalışacak. Bu durum da Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan kozmik alanlardan gelen zayıf radyo sinyallerini tespit etmeye imkan tanıyor. SKA'nın önemli görevlerinden biri de evrendeki en bol element olan hidrojenin izini sürmek olacak.

Gözlemevinin bilim operasyonları başkanı olan Dr. Shari Breen konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "SKA astronominin pek çok alanına katkıda bulunacak. Bunlardan biri, tespit edilmiş olan 'hızlı radyo patlamaları' olabilir. Bunlar, saniyenin çok küçük bir bölümünde Güneşimizden bir yıllık enerjiye eş değer enerji çıkarıyor. Bunların ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Umarım SKA bir cevap verir."

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