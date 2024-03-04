Dünya nasıl oluştu? ALMA'dan büyük keşif!

Dünyanın en büyük teleskobu olan ALMA (Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizilimi) teleskobu, önemli bir su keşfiyle karşımıza çıktı. Buna göre araştırmacılar, Dünya'dan daha fazla suya sahip olan soğuk bir disk keşfetti. Peki ama nedir bu soğuk disk ve Dünya nasıl oluştu sorusuna nasıl cevap verecek?

Dünya nasıl oluştu sorusu cevap mı buldu? ALMA'dan su keşfi!

Dünyanın en büyük teleskobu olan ALMA, büyük bir su buharı keşfi yaptı ve yeni bir dünya oluşumu izlerine rastladı. Bu oluşumun "Dünya nasıl oluştu?" sorusu için de önemli ipuçları taşıması da önemli ihtimaller arasında.

Sırasıyla ALMA'nın keşfettiği soğuk disk, soğuk diskin etrafında yer alan su buharı ve bu keşfin yapıldığı HL Tauri bölgesi

Çalışmaya liderlik eden gökbilimci Stefano Facchini, ilk defa genç bir yıldızın etrafında yer alan soğuk bir diskte su buharı okyanuslarının görüntüsünü yakaladıklarını açıkladı. Soğuk diskler, gezegen oluşumu sağlayan disk türleri. Buna göre gezegen oluşumu öncesi toz ve gaz bulutları soğuk bir diskin etrafında kümeleniyor. Bu gözlenen soğuk diskin etrafında ise su buharına rastlamak önemli.

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Soğuk disk halinde ortaya çıkan su buharı gezegenlerde yer alacak su miktarını da ortaya koyuyor. Buna göre soğuk diskin etrafında Dünya'nın tüm okyanuslarını üç kere dolduracak kadar su buharı bulunuyor. Ancak bunun güneş sisteminde ortaya çıkacak gezegenlere dağılma ihtimali de var. Buna karşın bu yüksek seviyede su buharının bir gezegende yaşamın filizlenmesi de beklentiler arasında.

Genç yıldızın etrafında bu yüksek seviyede su buharı ise yaşamın anahtarı. Bilim insanları genç yıldızı ve etrafında devam eden gezegen oluşumunu izlemeye devam ediyor. Dünya'nın benzer bir şekilde soğuk diskin etrafına kümelenen su buharı ve toz bulutları ile oluştuğu tahminler arasında.

Bu anlamda bilim insanlarının bu keşif sonrası dünya benzeri bir gezegen oluşumuna denk gelme ihtimali var. Bu gözlemin de "Dünya nasıl oluştu?" sorusuna cevap verme ihtimali de yüksek.

Dünyanın en büyük teleskobu ALMA nasıl bu keşfi yapmayı başardı?

Peki ama ALMA nasıl bu kadar uzak bir yıldızın etrafında bu su buharı miktarını ölçme imkanına sahip olabiliyor? ALMA teleskobu Atacama Çölü gibi dünyanın en kurak alanlarından birinde yer alıyor. Yerden uzayı gözlemleyen büyük teleskoplar için en büyük sıkıntı atmosferimizde yer alan su buharı.

Bu suyun varlığı uzay gözlemlerinde bulanıklığa neden oluyor. ALMA ise yüksekliği ve kurak bir alanda yer alması sebebiyle bu bulanıklık dezavantajını bertaraf edebiliyor. ALMA, soğuk disk etrafında yer alan su buharı miktarını da bu avantaj sayesinde keşfetti.

Sizce dünyanın en büyük teleskobu ALMA, "Dünya nasıl oluştu?" sorusuna gerçekten cevap bulabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.