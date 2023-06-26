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Dünya İnternet Konferansı Nishan Dijital Uygarlık Diyaloğu Başladı

Dünya İnternet Konferansı Nishan Dijital Uygarlık Diyaloğu Başladı

Teknoloji Haberleri

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qufu kentinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı Nishan Dijital Uygarlık Diyaloğu'nun açılış töreni görülüyor. Dünya çapındaki devlet kurumlarından, sektörlerden, akademi ve araştırma kurumlarından yüzlerce üst düzey temsilci, 'Yapay Zeka Çağı: Etkileşim, Karşılıklı Öğrenme ve Kapsayıcılıkla Dijital Dünya İnşası' temalı diyaloğa bizzat veya video bağlantısı üzerinden katıldı.

QUFU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qufu kentinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı Nishan Dijital Uygarlık Diyaloğu'nun açılış töreni görülüyor, 26 Haziran 2023.

Dünya çapındaki devlet kurumlarından, sektörlerden, akademi ve araştırma kurumlarından yüzlerce üst düzey temsilci, "Yapay Zeka Çağı: Etkileşim, Karşılıklı Öğrenme ve Kapsayıcılıkla Dijital Dünya İnşası" temalı diyaloğa bizzat veya video bağlantısı üzerinden katıldı. (Fotoğraf: Guo Xulei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Dünya Teknoloji Haberler

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