Dünya İnternet Konferansı Nishan Dijital Uygarlık Diyaloğu Başladı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qufu kentinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı Nishan Dijital Uygarlık Diyaloğu'nun açılış töreni görülüyor. Dünya çapındaki devlet kurumlarından, sektörlerden, akademi ve araştırma kurumlarından yüzlerce üst düzey temsilci, 'Yapay Zeka Çağı: Etkileşim, Karşılıklı Öğrenme ve Kapsayıcılıkla Dijital Dünya İnşası' temalı diyaloğa bizzat veya video bağlantısı üzerinden katıldı.