Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu
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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu
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Coldplay'in Boston konserinde "kiss cam"e yakalanan Astronomer CEO'su Andy Byron ve İK müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı ifşa oldu. 1 milyar dolarlık şirketin CEO'su gelen tepkiler sonrası ilişkiyi kabul ederek, eşinden ve çalışanlardan özür diledi. Byron, kamuya açık bir hatanın kişisel sonuçlarına dikkat çekti ve mahremiyet talebinde bulundu.

ABD'nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde sahneye damga vuran "kiss cam" (öpücük kamerası), beklenmedik bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Müzik ve eğlencenin dorukta olduğu anlarda ekrana yansıyan görüntü, teknoloji dünyasında bomba etkisi yarattı.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDILAR

1 milyar dolar değerindeki yazılım şirketi Astronomer'ın Ceo'su Andy Byron, kameraya şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile sarmaş dolaş yakalanınca, yıllardır gizlenen yasak aşk ifşa oldu. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler sonrası günlerce sessiz kalan CEO Andy Byron, sonunda bir açıklama yaparak ilişkiyi doğruladı.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu

"BU ANI KABUL EDİYORUM"

Andy Byron, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hayal kırıklığına neden olan bu anı kabul ediyorum. Müzik ve neşe dolu bir gece olması gereken şey, çok kişisel bir hatanın kamuya açık bir sahnede oynanmasına dönüştü. Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum. Bu, olmak istediğim kişi değil. Mahremiyet talep ediyorum."

HEM AİLE HEM İŞ YERİ SARSILDI

CEO'nun açıklaması sonrasında şirket içinde de büyük bir huzursuzluk yaşandığı öne sürülüyor. Şirketin İK müdürü Kristin Cabot'un da görevden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, etik tartışmalar iş dünyasında yeniden gündeme taşındı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

ilahi adalet tecelli etmiş belanı bulmuşsun şimdi yokol

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Haber Yorumlarısamet:

bi kereden bişi olmaz

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