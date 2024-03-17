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DJI Mic 2 İnceleme: Kompakt ve Kullanıcı Dostu Kablosuz Mikrofon Sistemi

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DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2 inceleme sizlerle.

DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2 inceleme sizlerle.

DJI Mic 2 inceleme

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DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, hem vericilerin hem de alıcının taşınmasını ve kullanılmasını son derece kolaylaştırıyor.

24 bit ses kalitesi ile 48 kHz'e kadar olan kayıt yeteneği, profesyonel ses kalitesinde kayıtlar elde etmenizi sağlıyor. Ultra düşük gecikme süresi, 20 ms'ye kadar olan gecikme ile ses ve görüntü senkronizasyonunu en üst seviyeye taşıyan DJI Mic 2, geniş çekim alanı, 200 metreye kadar olan mesafeyle size özgürce hareket etme imkanı sunuyor.

Her vericide bulunan 8 GB dahili depolama alanı, doğrudan mikrofona kayıt yapma imkanı sağlıyor. DJI Mic 2, istenmeyen arka plan seslerini otomatik olarak filtreleyerek net ve temiz bir ses kaydı alabiliyor. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumlu.

DJI Mic 2'nin Kullanım Alanları:

Vlog çekimi

YouTube videoları

Röportajlar

Canlı yayınlar

Online eğitim

Kurumsal videolar

Müzik prodüksiyonu

DJI Mic 2'nin Avantajları:

Kompakt ve kullanımı kolay

Yüksek kaliteli ses kaydı

Ultra düşük gecikme süresi

Geniş çekim alanı

Dahili depolama

Gürültü engelleme

Çoklu uyumluluk

DJI Mic 2 teknik özellikleri

Gürültü Engelleme: Akıllı Gürültü Engelleme

Dahili Kayıt: 14 saat, 32 bit float dahili kaydı destekler

Toplam Çalışma Süresi: 18 saat

Akıllı Telefon ile Alıcı: Lightning ve USB-C, Bluetooth

Kamera ile Alıcı: 3.5 mm TRS kablosu

PC ile alıcı: USB-C

Ekran: 1,1 inç dokunmatik ekran

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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