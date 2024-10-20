Diyarbakır'da Öğrenciler Meyvelerle Piyano Çaldı

DİYARBAKIR'da, Bismil İlçe Gençlik Merkezi'ndeki robotik kodlama dersine katılan öğrenciler, 'makey makey' setiyle hazırladıkları, meyvelerden geçen zayıf akımı algılayarak kodlar sayesinde sese dönüştüren sistemle piyano çaldı. Yaklaşık 2 ayda kodlama öğrenen öğrenciler hem eğleniyor hem de kendi oyununu oluşturma fırsatı buluyor.

Bismil'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki İnovasyon Atölyesi'nde 2 ay önce başlayan robotik kodlama dersine katılan 7-15 yaş aralığındaki 50 öğrenci, 'makey makey' setiyle hazırladıkları ve meyvelerden geçen zayıf akımı algılayarak kodlar sayesinde sese dönüştüren sistemle piyano çaldı. Öğrenciler, bu sayede eğlenmenin yanı sıra kendi oyunlarını da oluşturma fırsatı buluyor.

'OYNAYARAK ÖĞRENEN ÇOCUK ÖMÜR BOYU UNUTMAZ'

Kurs eğitmenlerinden bilgisayar öğretmeni Mizgin Ezen Yavuz (30), "Bu derste çocuklara eğlenerek, ortaya bir şey koyarak, üreterek, kendi hayallerini geçekleştirmesi yolunda rehberlik yapmaya çalışıyorum. Burada meyvelerden bir piyano yapmaya çalıştık. Çocuklar kodladıkları piyanoyu, zayıf akım ileten bu kap sayesinde kablolarımızla iletkenliğinden faydalandığımız meyvelere bağladılar. Daha sonra da kendi bilgisayarlarında kodladıkları piyano kodlarını buraya aktardılar ve elektrik akımını kullanarak piyano çalmaya başladılar. Kendi vücudumuzun iletkenliğini ve suyun iletkenliğini öğrendiler. Çocuk, kendi yaşayarak öğrendiği bir şeyi ömür boyu unutmaz. Biz bu inançla çocuklara ne üretebilirse onun üzerinden bir şeyler öğretmeye çalıştık. Bu şekilde piyanomuzu oluşturduk. Bunu bir bardak suyla da yapabilirdik. Bunu oyun hamuruyla da yaptık. Kalem çizgileriyle de yaptık. Bilim, teknoloji ve matematik üzerinden yola çıktık. Çocuklara hitap etmenin en güzel yolu nedir? Oyun. Bir şeyleri oyun oynayarak öğrenen çocuk öğrendiği şeyi ömür boyu unutmuyor" dedi.

9 yaşındaki Miraç Baran da "Meyvelerden piyano yaptık. İçimizde de su var, meyvelerde de su var. Su iletkendir. Biz kabloları bilgisayardan meyvelere bağlıyoruz. Bilgisayar da onları yönetiyor sonra ses çıkartmasını sağlıyor. Piyanoyu kodluyoruz, piyanodan sesler çıkıyor" diye konuştu.

9 yaşındaki Damla Melisa Altun ise "Burada meyvelerden piyano yapıyoruz. Meyvelerde su olduğu için bizim içimizde de olduğu için onları iletiyoruz. Klavyeleri bilgisayara bağlıyoruz ve bu sayede meyvelerden ses çıkıyor" ifadelerini kullandı.