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Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son dönemlerin popüler teknolojisi yapay zeka ile yaşadığı anıyı anlattı. Erbaş, "Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdım. Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda" dedi.

İrşad Hacı Nuri Çomu Kur'an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi merkez Seyhan ilçesinde hizmete girdi. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zeka ile ilgili dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"LİSEDEYKEN YASİN SURESİNİN BİR AYETİNİ ANLAMAMIŞTIM"

Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.' Bilimsel çalışmaların sonucu buydu. 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki Güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA BAZI ZEKALARI GERİDE BIRAKTI"

Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdığına dikkat çeken Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun bin 400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

yapaya gerek yok. her zeka seninkinden üstündür zaten

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Haber Yorumlarıegitimci dede:

Diyanetin basına yapay zeka gecsin en azından sacmalamaz

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Tam bir zavalli dinini kurtarmaya calisyor senin ogrendigin swy dunyanin gunes wteafinda haeaketi yanlis mi bu simdi dinlere gire gunes dunyanin etrafinda haraket ediyor sen bu akla bak

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

DAHA N,CE SIRLAR SAKLI KUTSAL KİTABIMIZDA BİLİM KUTSAL KİTABIMIZIN GERÇEKLİĞİNİ DELİLLERİYLE ORTAYA ÇIKARIYOR.

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Haber YorumlarıDemokrat:

Arapça mı yazdın Türkçe mi

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bunları söylemek seni haklı çıkarmaz dindar hiç yapmaz başka kapıya

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hoca kendince kanit bulmus sen birde zulkarneyn gunesin battigi yere kadar yurudu onu kara bir balcikta batarken gordu ayetini sorsaydin keske ona bakarsan samanyolu da haraket ediyor evren de ve sende bunu daha yeni ogrendin analttigin durum gunesin dunya ya gore ki durumudur azlinda orda saamnyolunun etrafinda sistemle burlikte dondugunden degil dinyanin etrafinda dondugunden bahseder hoca sen bilimle ugrasma dinin elinde kalir

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Haber Yorumlarımurat dural:

Önce insanda onur olması lazım İslam Adalettir Adaletin olmadığı yerde İslam olamaz!

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Müşrikler de başkan olabilir

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Katılıyorum. Başta zat-ı aliniz olmak üzere

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
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