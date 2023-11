Disney Dreamlight Valley Oyunu için Yeni Karakterler Tanıtıldı

Erken erişimde olan ve merakla beklenen bir oyun olan Disney Dreamlight Valley, 5 Aralık 2023'te tam çıkış için hazırlanıyor. Geliştiriciler, erken erişim aşamasında oyuna sürekli olarak yeni içerikler ekleyerek oyuncuların ilgisini çekmeye ve gelecekler konusunda heyecan duymalarını sağlamaya devam ediyor.

Disney Dreamlight Valley'e gelecek olaan yeni karakterler EVE, Gaston ve Rapunzel olacak

Yaklaşan çıkış, 29,99 dolar (866 TL) fiyatla "A Rift in Time" başlıklı ilk ücretli genişleme paketinin piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelecek.

Three new friends await you in Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time! ? Which of these Villagers will be your new Valley bestie? ???????? – EVE – Gaston – Rapunzel pic.twitter.com/lgBlvWJCnZ — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) November 24, 2023

Bu genişlemenin en önemli özelliklerinden biri, Aralık ayında Disney Dreamlight Valley kadrosuna katılacak olan üç yeni karakterin tanıtılması. Oyun, Disney ve Pixar'ın geniş kataloğundan yararlanarak düzenli olarak yeni karakterler getiriyor. Bu strateji sadece oyun deneyimini taze tutmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncuların en sonunda favori karakterleriyle karşılaşmalarını da sağlıyor.

Geliştiriciler tarafından X sosyal medya platformunda yapılan duyuru, EVE, Gaston ve Rapunzel'in A Rift in Time genişlemesiyle eklenecek üç karakter olduğunu ortaya koydu. Bu açıklama, özellikle Eternity Isle adlı yeni bir konumun eklenmesiyle gelişmiş bir ada macerası bekleyen hayranlar arasında heyecan yarattı.

Aralık ayının ötesine bakan geliştiriciler, bir sonraki yılın ilkbahar ve yaz ayları için planlanan içeriğin ana hatlarını çizerek genişleme kartı için bir yol haritası açıkladılar. Bu strateji, özellikle A Rift in Time'ın oyun için ilk ücretli genişleme paketi olduğu düşünüldüğünde, oyuncu katılımını sürdürmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte, ücretli içeriği tercih etmeyenler için bile, geliştiriciler 5 Aralık 2023'ten başlayarak 2024 yazına kadar devam edecek ek ücretsiz içerik sözü verdiler. Yol haritası, 2024'ün ilerleyen dönemlerinde daha fazla içeriğin açıklanması için yer bırakarak sürekli güncellemelere bağlılık gösteriyor.

Disney Dreamlight Valley'e aşina olmayanlar için oyun genellikle popüler Animal Crossing serisiyle karşılaştırılıyor. Oyuncuların Disney ve Pixar özelliklerinden esinlenen çeşitli karakterlerle ilgilendiği bir yaşam simülasyonu oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında mevcut olan oyun, tam çıkışı ve beraberinde gelen heyecan verici yeni içeriği sabırsızlıkla bekleyen çeşitli bir oyuncu kitlesini kendine çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

