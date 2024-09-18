Dilan Polat cezaevindeki kahvelerin kötülüğünden dert yandı

Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan ve ağustos ayında tahliye edilen Dilan Polat, cezaevinde geçirdiği günleri anlatmaya devam ediyor. Son olarak bugün paylaştığı videoda tutuklu kaldığı sürece içtiği kahvelerden memnun kalmadığını belirtti.

"CEZAEVİNDE KAHVE ÇOK FARKLIYDI"

İnstagram hesabını aktif kullanmaya başlayan Dilan Polat takipçilerinin sorduğu soruları yanıtlıyor. Cezaevi süreçlerinden kesitler paylaşan Polat zor günler geçirdiğini ve bu konudan bahsetmek istemediğini dile getirdi. Açıklamalarının ardından tutukluluk sürecini anlatmaya başlayan fenomen, cezaevinde içtiği kahvenin tadının güzel olmadığını belirtti. Zamanın altın tozlu Türk kahvesi içmesiyle dikkatleri üzerine toplayan Polat'ın Türk kahvesine bağımlılığı ile biliniyordu. Polat, "Cezaevindeki kahve çok farklıydı" diyerek, "İlk gittiğimizde Türk Kahvesi yoktu. Sonra getirdiler, bardağın içine toz döküyorsun, üzerine su döküyorsun, karıştırıyorsun kahve oluyor." ifadelerini kullandı.

"AVUKAT ODASINDA BAYILMIŞTIM"

Dün yaptığı paylaşımda takipçilerine içini döken Dilan Polat diz kapağındaki izi göstererek "Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz. Konuşacak çok şey var. Şu anda bu konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bunu kelimelerle ifade edebilmek çok zor. Şu anda bunun yeri ve zamanı değil. Çok zor çok... 46 kiloyla çıktım şu anda 49 kiloyum. Önüme bakmak istiyorum, çocuklarımlayım. Çocuk, evlat tüylerim ürperiyor. Dile kolay... Hep rüyalarımda Milan'ı okula kayıt ettirdiğimi görürdüm. Uyandığımda da Allah'ım Milan'ı okula kaydettirebilecek miyim derdim. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum" dedi.

"SEN KÖTÜ ANNESİN GELMİYORSUN"

Paylaşımında cezaevinde geçirdiği zor günlere de değinen Polat, "O görüşler 1 saatti cam arkasında dokunmazdım pazartesi... Her koğuşa dönerken bayılırdım yerlerde çok zordu. Hala unutamadım, hayat boyu da unutamam. Evlat bambaşka Milan bana bir kez 'Sen çok kötü annesin gelmiyorsun' demişti. Çok zordu işte çok her bir saniye" ifadelerini kullandı.