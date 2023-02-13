Depreme ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 14 kişi tutuklandı!

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla yanlış bilgiler veren ve provokatif eylemler yapan 14 kişi için tutuklama kararı çıktı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Cumhuriyet tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçmiş durumda. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

56 kişi gözaltına alındı, 14 kişi tutuklandı

Deprem tüm ülkede büyük bir acı ile karşılanırken sosyal medya üzerinden de birçok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların birçoğu depremzedelere yardım ulaştırılmasını kolaylaştırırken bazıları ise provokatif eylem olarak nitelendirildi.

Depremin ardından bazı provokatif eylemler yaptığı öne sürülen sosyal medya hesapları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri tarafından takibe alındı. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla yanlış bilgiler veren ve provokatif eylemler yapan kişiler gözaltına alındı.

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EGM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir.

Yürütülen çalışmalar kapsamında;

Sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 475 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 56 şahıs gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmıştır.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş;

• 41 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış,

• Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış,

• Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremzedelere böyle yardım edebiliriz:

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