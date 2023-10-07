Daha ucuza yok: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV modelleri!

2023 yılında en çok satılan sıfır otomobiller listesine baktığımızda SUV modellerinin büyük bir pay sahibi olduğunu görüyoruz. Bu veriler ışığında Türk kullanıcıların yerden yüksek otomobil sevdasının da giderek körüklendiğini söylemek mümkün. Bizde sizler için Haziran 2023 güncel fiyatları ile Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV otomobiller listesini hazırladık…

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV modelleri 2023 Ekim ayı!

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır km SUV modelleri listemizde sizler için 5 adet SUV listeledik. Bu araçlar ülkemizde şu an satılan en ucuz ve en çok tercih edilen sıfır kilometre SUV modelleri. İşte listemizde yer alan otomobiller.

1- Fiat Egea Cross

Ezber bozan sedan sloganı ile Bursa'da macerasına başlayan Fiat Egea yurtdışında da birçok farklı marka ve isimle satılıyor. Ülkemizde özellikle son dönemlerde en çok satılan ve en ucuz listelerinin genelinde 1. sırada yer alan Fiat Egea, crossover sınıfındaki kompakt SUV modeli Cross modeliyle de listemizin 1. sırasında. İşte Ekim 2023 Fiat Egea Cross fiyat listesi:

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HPStreetManuelBenzinli835.900 TL825.900 TL1.3 M.Jet 95 HPStreetManuelDizel980.900 TL970.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTStreetOtomatikDizel1.104.900 TL1.094.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATStreetOtomatikElektrikli-Benzinli1.236.900 TL1.226.900 TL

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2- Hyundai Bayon

Koreli temsilci Hyundai yeni SUV modelleri ile İx35 dönemindeki tahtına geri oturmaya çalışıyor. SUV alanındaki başarısını tekrardan alevlendirmek isteyen Hyundai Bayon modelini piyasaya sürdü. Birçok farklı donanım ve motor seçeneği ile ön plana çıkan Hyundai Bayon listemizde 2. sıraya yerleşti. İşte 2023 Ekim Hyundai Bayon fiyat listesi:

ModelYakıt TipiŞanzıman TipiListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Satış Fiyatı (TL) 1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel915.000915.0001.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik950.000950.0001.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik1.005.0001.005.0001.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik1.110.0001.050.0001.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.075.0001.045.000

3- Dacia Duster

Renault'un sevilen yan markası Dacia, Duster modeli ile listenin 2. sırasına giriş yapıyor. 2023 yılının ilk iki ayında 5083 satan Dacia Duster uygun fiyat ilkesiyle herkese hitap etmeye çalışıyor. Ayrıca Duster 2024 yılından itibaren Türkiye'de üretilecek.

Essential TCe 90 bg985.000 ?Essential ECO-G 100 bg1.028.000 ?Expression ECO- G 100 bg1.043.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×21.082.000 ?Essential TCe 150 bg EDC1.084.000 ?Essential TCe 150 bg 4×41.155.000 ?Journey TCe 150 bg EDC1.176.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×41.245.000 ?Extreme TCe 150 bg EDC1.212.000 ?

4- Citroen C3 Aircross SUV

Sevilen Fransız markası Citroen listemizin 4. sırasının sahibi. C3 modelinin yerden yüksek versiyonu C3 Aircross SUV uygun fiyat etiketi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tek motor seçeneği ile ülkemize gelen C3 Aircross SUV 2 farklı donanım seçeneğine sahip.

VersiyonlarDonanımModel YılıTavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL) 1.2 PureTech 130 HP – EAT6Feel Bold Shine (Çift Renk)2023 20231.087.900 TL 1.238.100 TL

5- Renault Captur

Türkiye'de oldukça popüler olan Renault Captur listemizin 5. ve son sırasının sahibi. 3 farklı donanım ve motor seçeneği ile karşımıza çıkan Renault Captur artan fiyatlarına rağmen listemizde kendine yer buldu. İşte Haziran 2023 Renault Captur fiyat listesi: