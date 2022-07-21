Custom ROM sevenlere! LineageOS 19 üç modele daha geldi

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. Son olarak LineageOS 19, üç cihazı daha desteklemeye başladı.

LineageOS 19, üç cihazı daha desteklemeye başladı

Nisan ayında kullanıma sunulan LineageOS 19, LineageOS'un en yeni sürümü konumunda. Android 12'yi temel alan yazılım, günden güne desteklediği model sayısını artırıyor. Geçen ay OnePlus 9/ Pro, POCO X3 Pro ve Xiaomi mi A1'e gelen işletim sistemi, son olarak OnePlus Nord N200, FairPhone 3 ve Redmi 7 için kullanıma açıldı.

LineageOS 19 destekli modeller listesine eklenen FairPhone 3 ve Redmi 7, 2019 yılında kullanıcıların beğenisine sunuldu. OnePlus Nord N200 ise 2021'de satışa çıktı. Ancak burada önemli bir detay söz konusu. Zira N200, halihazırda Android 12'yi çalıştırıyor. Aksi şekilde diğer iki model ise ilgili sürüm tarafından desteklenmiyor. Son gelişmeyle üç model de LineageOS 19 ile resmi olmayan Android 12 sürümünü deneyimleme imkanına sahip oldu.

Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi!

LineageOS 19 destekleyen tüm modeller ise şöyle;

ASUS ZenFone 5Z

ASUS ZenFone 8

F(x)tec Pro1

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z6 Pro

Moto G6 Plus

Moto G7

Moto G7 Plus

Moto G7 Power

Moto X4

Moto Z2 Force

Moto Z3 Play

Motorola One Action

Motorola One Power

Motorola One Vision/Motorola P50

Nokia 6.1 (2018)

Nokia 6.1 Plus

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Razer Phone 2

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)

Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)

Samsung Galaxy S10

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Xiaomi mi A1

POCO F1

POCO F3

POCO X3 Pro

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