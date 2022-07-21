Custom ROM sevenlere! LineageOS 19 üç modele daha geldi
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LineageOS 19, üç modeli daha desteklemeye başladı. Peki hangi cihazlar resmi olmayan Android 12 sürümünü yüklemeye hak kazandı?
Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. Son olarak LineageOS 19, üç cihazı daha desteklemeye başladı.
LineageOS 19, üç cihazı daha desteklemeye başladı
Nisan ayında kullanıma sunulan LineageOS 19, LineageOS'un en yeni sürümü konumunda. Android 12'yi temel alan yazılım, günden güne desteklediği model sayısını artırıyor. Geçen ay OnePlus 9/ Pro, POCO X3 Pro ve Xiaomi mi A1'e gelen işletim sistemi, son olarak OnePlus Nord N200, FairPhone 3 ve Redmi 7 için kullanıma açıldı.
LineageOS 19 destekli modeller listesine eklenen FairPhone 3 ve Redmi 7, 2019 yılında kullanıcıların beğenisine sunuldu. OnePlus Nord N200 ise 2021'de satışa çıktı. Ancak burada önemli bir detay söz konusu. Zira N200, halihazırda Android 12'yi çalıştırıyor. Aksi şekilde diğer iki model ise ilgili sürüm tarafından desteklenmiyor. Son gelişmeyle üç model de LineageOS 19 ile resmi olmayan Android 12 sürümünü deneyimleme imkanına sahip oldu.
Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi!
LineageOS 19 destekleyen tüm modeller ise şöyle;
ASUS ZenFone 5Z
ASUS ZenFone 8
F(x)tec Pro1
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3a
Google Pixel 3a XL
Google Pixel 4
Google Pixel 4 XL
Google Pixel 4a
Google Pixel 4a 5G
Google Pixel 5
Google Pixel 5a
Lenovo Z5 Pro GT
Lenovo Z6 Pro
Moto G6 Plus
Moto G7
Moto G7 Plus
Moto G7 Power
Moto X4
Moto Z2 Force
Moto Z3 Play
Motorola One Action
Motorola One Power
Motorola One Vision/Motorola P50
Nokia 6.1 (2018)
Nokia 6.1 Plus
OnePlus 5
OnePlus 5T
OnePlus 6
OnePlus 6T
OnePlus 9
OnePlus 9 Pro
Razer Phone 2
Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)
Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)
Samsung Galaxy S10
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia 10
Sony Xperia 10 Plus
Xiaomi mi A1
POCO F1
POCO F3
POCO X3 Pro
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