Counter-Strike 2 Oyuncuları Hile Kullanımından Şikayetçi

Valve, yıllardır merakla beklenen Counter-Strike 2 veya kısa adıyla CS2'yi Eylül 2023'te piyasaya sürdü. Yeni oyun motoru ile geliştirilen ve tıpkı CS: GO gibi ücretsiz olarak oynanabilen oyun, ilk başta oyuncuların beklentilerini pek karşılamasa da sonradan yayınlanan güncellemeler, geri bildirimleri olumlu hale getirdi. Ancak Valve'ın Counter-Strike 2 için halen çözemediği bir sorun daha var: Hile kullanan oyuncular.

Counter-Strike 2 oyuncuları, hile kullanımının yaygın olmasından şikayetçi!

İlk olarak 2012 yılında oyuncular ile buluşan Counter Strike: Global Offensive'in devamı niteliğindeki Counter-Strike 2, Source 2 oyun motoru ile geliştirildi. Bu oyun motoru, hem grafiklerin hem de oynanışın daha gerçekçi olmasını mümkün kılıyor.

Counter-Strike 2, aslında Counter-Strike serisi için önemli bir dönüm noktası ile görülüyor. Bu nedenle oyuncular, CS: GO'da adım başı rastlanan hileciler ile yeni oyunda karşılaşmayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak böyle olmadı.

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Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimlere göre Valve'ın Anti-Hile (VAC) sistemine rağmen Counter-Strike 2'de hile kullanımı hala daha can sıkan bir sorun. Oyun piyasaya sürüleli aylar geçmesine rağmen hala daha duvar arkasını görme ve otomatik nişan alma gibi hilelerin bir hayli yaygın olduğu söyleniyor.

VAC, hile kullanan oyuncuların korkulu rüyası olarak görülse de sürekli gelişen teknoloji karşısında yeni hile tekniklerini tespit etmekte zorlanıyor gibi görünüyor. Bu durum, Valve'ın hileciler ile mücadelesinde pek de iyi olmadığını gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yayın yapan bir Counter-Strike 2 oyuncusu, yayını açmasından beri kaç hileciyle karşılaşacağını test etmeye başladı ve bir sayaç yerleştirdi. Birkaç saat süren yayında sayacın iki basamaklı sayılara kadar çıktığı görüldü. Bu da oyuncular arasında bir tartışma başlattı.

Counter-Strike: Global Offensive yani eski oyunda da hilelerin yaygın olması nedeniyle oyuncular, Valve'a zaten bir hayli tepkiliydi. Üstelik Counter-Strike 2 ile bu durumun sonlanacağı düşünülüyordu. Ancak bu gerçekleşmediği için şirket, daha da tepki çekiyor ve bu tepkiler sürekli olarak artıyor. Firmanın buna karşı nasıl bir adım atacağını hep birlikte göreceğiz.