Meslek lisesi öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı

Çorum'da meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan teknoloji odaklı projeler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Çorum'da "Maarifin İzinde Marifetli Gençlik" kapsamında gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı, Kadeş Barış Meydanı'nında öğrencileri vatandaşlarla buluşturdu. Çorum'daki 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yer aldığı fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan atölye çalışmaları, teknoloji odaklı projeler, uygulamalı meslek tanıtımları ve üretim temelli etkinlikler büyük beğeni topladı. Robotikten yazılımdan gastronomiye, sağlık hizmetlerinden moda tasarımına kadar birçok alanda öğrencilerin yaptığı paylaşım fuarda beğeniye sunuldu. Fuar kapsamında açılan atölyelerde deneyim yaşayan öğrenciler, meslekleri uygulamalı şekilde tanıma fırsatı buldu.

Fuarda öğrenciler tarafından verilen yapılan gösteriler ise vatandaşlardan beğeni topladı. Fuarın açılış kurdelesi kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

"Mesleki ve teknik liselerimiz çok büyük bir fonksiyon üstlenmekte"

Törende konuşan Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Teknolojiyi üreten, geliştiren ve tüm dünyaya ihraç eden Türkiye vizyonunda mesleki ve teknik liselerimiz çok büyük bir fonksiyon üstlenmekte. Bugün ilimizde gerçekleştiren fuarda da gençlerimiz hem yeteneklerini keşfetmeleri, hem geleceğin meslekleriyle tanışmaları, hem de sanayinin eğitimle bütünleşmesi noktasında çok önemli" dedi.

"Üreten, geliştiren, tasarlayan ve geleceği inşa eden gençliğimizin emeğini hep birlikte göreceğiz"

Fuarın öğrencilerin başarılarının sergilenmesine imkan sunduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, "Bugün burada sadece bir fuar gerçekleştirmiyor. Üreten, geliştiren, tasarlayan ve geleceği inşa eden gençliğimizin emeğini hep birlikte göreceğiz. Öğrencilerimizin teknoloji, üretim, gastronomi, robotik ve kültürel alanlardaki çalışmaları sizlerle buluşacaktır. Ayrıca ortaokul öğrencilerimiz gün boyunca fuar alanımızı ziyaret ederek mesleki eğitimi yerinde tanımalarını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Değişen teknolojiyle birlikte mesleklerin de değiştiğine dikkat çeken Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli de, "Bugün dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji değişiyor, meslekler değişiyor. Ama değişmeyen bir ihtiyaç nitelikli insan gücü. Mesleki ve teknik eğitim bu noktada ülkemizin geleceğinde stratejik bir rol üstleniyor. Köklerini ahilik geleneğinin irfanından alan mesleki eğitim anlayışımız bilgiyi üretime, emeği değere dönüştüren bir eğitim kültürünü yaşatmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı