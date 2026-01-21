Haberler

ÇOMÜ TÜBİTAK 1001 Programı'nda 11. sırada yer aldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜBİTAK 1001 Programı'nda desteklenmeye hak kazanan projeleriyle Türkiye genelinde 11. sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, akademik başarıyı ve bilimsel üretkenliği vurguladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı'nda Türkiye genelinde 11. sırada yer aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2025 yılı 2. döneminde sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

Bu kapsamda, ÇOMÜ desteklenmeye hak kazanan proje sayılarıyla Türkiye genelinde 11. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da üniversitesinin 208 üniversite arasında ilk 11'de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerimizin yürütücülüğünü üstlendiği projelerin kabul edilmesi; üniversitemizin araştırma kapasitesinin, bilimsel üretkenliğinin ve akademik yetkinliğinin somut bir göstergesi niteliğindedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarının ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine değerli katkılar sunmasını diliyoruz. Üniversite yönetimi olarak nitelikli araştırmayı ve bilim üreten akademisyenlerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Burak Akay - Teknoloji
