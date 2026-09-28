Haberler

Cizreli öğrencilerin TEKNOFEST Şanlıurfa yolculuğu için toplantı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizreli öğrencilerin TEKNOFEST Şanlıurfa yolculuğu için toplantı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılacak öğrenciler için koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda ulaşım ve seyahat güvenlikleri planlandı; öğrenciler 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda projelerini sergileyecek.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şırnak'ın Cizre ilçesinde tavan yaptı. Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde Cizreli öğrencilerin katılım süreçleri ve lojistik detayları koordinasyon toplantısıyla planlandı.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bölgedeki binlerce gencin hayallerine ev sahipliği yapacak dev organizasyon öncesinde Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, festivale katılacak öğrencilerin organizasyonunu kusursuz bir şekilde yürütmek amacıyla harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı koordinasyon toplantısında, geleceğin bilim insanı ve mühendis adaylarının katılım süreçleri, ulaşım planlamaları ve seyahat güvenlikleri detaylıca masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İke, seyahatin sıradan bir festival gezisinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımız aylardır robotik kodlamadan yapay zekaya, havacılıktan çevre teknolojilerine kadar laboratuvarlarda sabahlayarak sahici bir emek veriyor. Bugün burada yaptığımız planlama, o çocukların Şanlıurfa'ya sadece birer izleyici olarak gitmesi için değil, döktükleri gerçek alın terini orada gururla sergileyebilmeleri içindir" dedi.

Teknolojinin kalbinin atacağı Şanlıurfa'da akranlarının projelerini inceleme, dev uçuş gösterilerini izleme ve Türkiye'nin yerli teknoloji devleriyle buluşma imkanı yakalayacak olan Cizreli öğrencilerin heyecanı okul koridorlarına yansıdı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla Şanlıurfa'ya uğurlanacak olan öğrenciler, Cizre'nin potansiyelini sergilemek için gün sayıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek

3 zam birden! 35 milyon kişinin cebi yanacak
Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi
Sedat Peker için büyük hazırlık

Sedat Peker için büyük hazırlık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu

Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu
Sokakta tartışmada öldürüldü denmişti! ASKİ çalışanı Haluk Taş'ın elleri bağlanıp işkence gördüğü ortaya çıktı

Sokakta öldürüldü denmişti! Elleri bağlı halde işkence görmüş
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış

Okul bahçesindeki öğretmen cinayetinde kahreden detay
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!

Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

Aziz Başkan dediğini yaptı!
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı