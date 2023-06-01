Çinli Drone Üreticisi Peru Piyasasına Girmeyi Hedefliyor

Çinli drone üreticisi DJI, bölgede madencilik sektöründe geliştirilen projelere katkısını ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 2023 Expocobre'ye (Bakır Fuarı) katıldı.

DJI, Peru'da ilk kez düzenlenen ve bugün sona erecek olan fuarda hem amatör hem de profesyonel alanda kullanılabilecek farklı sabitleyicileri de görücüye çıkardı.

DJI Peru Mağazası'nda toptan satış yöneticisi olan Arlis Torrealba, yatırımcıların madencilik sektöründe işgücü ve zaman tasarrufu sağlayıp güvenliği artıracak tüketici ve işletme ekipmanlarına yönelik en son teknolojileri bu fuarda bulabileceklerini söyledi.

SES (İspanyolca): ARLIS TORREALBA, DJI Peru Mağazası Toptan Satış Yöneticisi:

"Buraya katılım önemli, çünkü bu sayede teknoloji kullanımında öncü konuma geçerek zamandan tasarruf edebilecek ve ilgili çalışma ve projeler daha iyi gerçekleştirebilecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lima'dan bildiriyor. (XHTV)