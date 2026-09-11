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Çini desenli TOGG’lar Kütahya caddelerinde ilgi odağı oldu

Çini desenli TOGG’lar Kütahya caddelerinde ilgi odağı oldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kütahya’da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Kütahya’nın dünyaca ünlü çini sanatı bir araya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kütahya'da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Kütahya'nın dünyaca ünlü çini sanatı bir araya getirildi. Çini desenleriyle süslenen 6 TOGG, kent merkezinde kortej halinde tur atarak vatandaşları selamladı.

Kütahya'nın köklü kültürel değerleri arasında yer alan ve kentin simgelerinden biri olan çini sanatı, Yaşayan Miras Şöleni kapsamında farklı bir etkinlikle tanıtıldı. Şölen kapsamında kortej yürüyüşüne katılan 6 TOGG'un üzerine Kütahya'nın geleneksel çini motifleri işlendi.

Çini desenleriyle farklı bir görünüme kavuşan TOGG'lar, Kütahya caddelerinde ilerlerken vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cadde kenarlarında araçları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak çini desenli TOGG'ların fotoğraf ve videolarını çekti. Bazı vatandaşlar ise araçların geçişini çocuklarıyla birlikte izledi.

Yerli ve milli otomobil TOGG ile Kütahya'nın yüzyıllardır yaşatılan çini sanatının buluşturulması vatandaşlardan da olumlu karşılık buldu. Kütahyalılar, kentin geleneksel sanatının modern bir araç üzerinde sergilenmesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, çini desenlerinin TOGG'lara farklı bir estetik kattığını ifade etti.

Kortej yürüyüşünün kent merkezindeki turunun ardından çini desenleriyle süslenen TOGG'lar, Kütahya Zafer Meydanı'na getirildi. Burada vatandaşların beğenisine sunulan araçlar, gün boyunca yoğun ilgi gördü. Meydana gelen vatandaşlar çini desenlerini yakından incelerken, araçların önünde ve yanında fotoğraf çektirdi.

Etkinlikle, Kütahya'nın geleneksel çini sanatının yalnızca geçmişten günümüze aktarılan bir el sanatı olmadığı, aynı zamanda modern tasarım ve yaşamın farklı alanlarında da kullanılabileceği ortaya konuldu. Çini motifleriyle süslenen TOGG'lar, Kütahya'nın kültürel mirası ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobil teknolojisinin buluşmasının dikkat çekici bir örneği oldu.

Yaşayan Miras Şöleni kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Kütahya'nın kültürel değerlerinin kent sakinleri ve ziyaretçilere farklı etkinliklerle tanıtılması amaçlanırken, çini desenli TOGG'lar da şölenin en dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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