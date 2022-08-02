Çin-Tayvan krizi büyüyor! Hangi teknoloji şirketleri etkilenecek?

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim savaşın eşiğine geldi. Bu sabah itibariyle de Tayvan adası havadan ve denizden kuşatma altına alındı. Bunun üzerine ABD bir temsilci göndererek işgalin önüne geçmeye çalıştı. Fakat ipler kopma noktasına kadar geldi. Peki bu durumdan en çok hangi Tayvan merkezli hangi teknoloji şirketleri etkilenecek?

Tayvan merkezli teknoloji şirketleri!

TSMC

Acer

Asus

Gigabyte

Foxconn

Sea Sonic

Realtek

HTC

Lenovo

MediaTek

A4Tech

MSI

ADATA

Zyxel

ASRock

BenQ-Siemens

E-TEN

Compal Electronics

ViewSonic

Thermaltake

Yukarıda paylaştığımız Tayvan merkezli teknoloji şirketleri, aslında listenin yalnızca görünen yüzü. Örneğin TSMC, teknoloji piyasasının en büyük yarı iletken üreticisi konumunda. Bu da kullandığımız akıllı telefonlardan otomobile kadar birçok teknolojik cihazın içinde TSMC tarafından üretilen çipler olduğu anlamına geliyor.

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Örneğin, 13 Eylül'de Apple tarafından düzenlenecek etkinlikte yeni iPhone 14 serisi tanıtılacak. Bu cihazlarda TSMC tarafından üretilen A15 ve A16 işlemcileri yer alacak. Şirketin üretim kapasitesinin neredeyse yarısını Apple'a ayırdığını düşünecek olursak, olası bir savaş senaryosunda iPhone 14 modelleri piyasadan çekilebilir.

Tabii Qualcomm, NVIDIA, AMD, MediaTek, Marvell Technology, STMicroelectronics ve Broadcom TSMC'ye üretim yaptıran birçok diğer şirket de durumdan etkilenecek. Üstelik bunlar yalnızca TSMC'nin kapanması durumunda zarar görecek olanlar.

Foxconn'da TSMC gibi geliri yüksek çok uluslu şirketler arasında yer alıyor. Başlıca hizmetleri arasında üretim, dizayn ve satış hizmeti bulunuyor. En büyük müşterileri ise telefon ve tablet pazarında Apple, konsol pazarında ise Sony ve Microsoft.

Dolayısıyla neredeyse bütün teknoloji şirketleri işlemciden, ekranlara ya da Wi-Fi antenlerine kadar Tayvan merkezli üretime bel bağlamış durumda. Rusya-Ukrayna arasında olduğu gibi olası bir savaş durumunda çoğu şirketin iflas edeceği öngörülüyor. Ayrıca otomobil, telefon, bilgisayar ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm teknoloji üretiminin aksaması, hatta durması söz konusu.

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