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Dünyada ilk! Çin'de duyguları ifade edebilen robot görücüye çıktı

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Çin, "insan gibi duygularını ifade edebilen" ve "mutlu, üzgün, kızgın" hissedebilen dünyanın ilk "duygusal" robotu Guanghua No 1'i tanıttı. Fudan Üniversitesi tarafından geliştirilen bu robot, yaşlanan nüfusun bakım taleplerini karşılamak amacıyla üretildi. 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda tanıtılan robot, insan benzeri algılar ve davranışlar sergileyebiliyor.

Çin'de, "Guanghua No 1" adlı bir robot, çeşitli yüz ifadeleri sergileyerek etkileyici bir gösteri sundu. Robot, 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda tanıtıldı.

Çin, 'insan gibi davranışlar' sergileyen ve 'mutlu, üzgün, kızgın' hissedebilen dünyanın ilk 'duygusal' robotunu tanıttı

İNSAN GİBİ DUYGULARINI İFADE EDEBİLİYOR

Şanghay'daki Fudan Üniversitesi tarafından geliştirilen robot, yaklaşık 165 cm boyunda ve 62 kg ağırlığında. Bu insansı robot, 45 akıllı ekleme sahip olup "hiyerarşik üretici bedenlenmiş beyin modeli" ile donatılmış durumda. Bu sayede robot, ellerini düzgün bir şekilde hareket ettirebilir ve dik bir duruşla yürüyebilir. Yüz ekranında mutluluk, öfke, üzüntü ve sevinç gibi dört duyguyu ifade edebiliyor.

Çin, 'insan gibi davranışlar' sergileyen ve 'mutlu, üzgün, kızgın' hissedebilen dünyanın ilk 'duygusal' robotunu tanıttı

YAŞLANAN NÜFUSUN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÜRETİLDİ

Robot, Çin'in yaşlanan nüfusunun artan taleplerini karşılamak için geliştirildi. Fudan Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Akademisi Dekan Yardımcısı Gan Zhongxue, "Pazar araştırmamız, insansı robot uygulamaları için en acil alanların yaşlı bakımı ve sağlık hizmetleri olduğunu gösterdi" dedi. Amaçlarının yaşlılara kişiselleştirilmiş ve empatik bakım sağlayabilen bir "sağlık yol arkadaşı" yaratmak olduğunu belirtti.

Çin, 'insan gibi davranışlar' sergileyen ve 'mutlu, üzgün, kızgın' hissedebilen dünyanın ilk 'duygusal' robotunu tanıttı

Guanghua No 1, WAIC'te sergilenen 18 insansı robottan biri olup, Fudan Üniversitesi tarafından geliştirilen tek insansı robot. Robotun duygusal zekâsı, beynin motivasyon ve dopamin ödül mekanizmasından ilham alıyor ve insan benzeri algılar ve davranışlar üreten çok seviyeli koordineli teşvik algoritmaları kullanıyor.

Çin, 'insan gibi davranışlar' sergileyen ve 'mutlu, üzgün, kızgın' hissedebilen dünyanın ilk 'duygusal' robotunu tanıttı

YATALAK VE YAŞLILARA YARDIM EDECEK

Son iki yıldır geliştirilmekte olan robot, mekanik, biyoloji, mühendislik, bilgisayar bilimi ve büyük veri alanlarında uzman bir ekip tarafından tasarlandı. 2024 yılı sonuna kadar bir deneme sürümü çıkarmayı planlıyorlar ve Jiangsu ve Zhejiang gibi eyaletlerde kapsamlı testler yapıyorlar. Bu testler, yaşlılara yataktan kalkmalarında veya tuvalete gitmelerinde yardım etme gibi görevleri içeriyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Teknoloji Sağlık Haberler

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Yorumlar (1)

VEFA:

Bence Diyanet bütçesinin en az %60'ı bilimsel çalışmalara aktarılmalı. Bakın adamlar nelere kafa yoruyor, neler neler yapıyorlar. Çin, yıllar içerisinde nereden nereye geldi. Biz hala yerimizde patinaj çekmeye devam ediyoruz. Atatürk boşuna dememiş "Hayatta en hakiki mürşid ilimdir" diye.

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