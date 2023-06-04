Çin'in karanlık mağaraları veri depolama merkezine dönüştü

Çin'in Guizhou eyaletindeki karanlık mağaralar, güvenli ve korunaklı veri depolama merkezlerine dönüştürüldü. Mağaraların enerji verimliliği ve sel/deprem riski olmaması, Çin'in ikili karbon hedefine ulaşmak için büyük önem taşıyor. Guizhou, Apple, Huawei ve Tencent gibi işletmelere hizmet veren 37 veri merkezine sahip ve büyük veri endüstrisini destekliyor.

40.000 yıldan daha uzun bir süre önce insanlar Çin'in dağlık Guizhou eyaletindeki karanlık mağaralara sığınarak ateş yakarlardı.

Günümüzde ise bu mağaralar daha çok Çin'in Büyük Veri Vadisi diye bilinen Guizhou'nun merkezi Guiyang'da güvenli ve korunaklı veri depolama merkezlerine dönüştürüldü.

SES (Çince): ZHONG SHAN, Guizhou Ulaşım Planlama Araştırma ve Tasarım Akademisi Limited Şirketi'nde kıdemli mühendis:

"Guiyang'daki bu tepelik Gui'an bölgesindeki mağaralar veri merkezleri kurmak için son derece uygun. En önemlisi Gui'an'da sel ve deprem olmuyor. Bu hem veriler hem de yapılar için güvenlik sağlıyor.

Bir diğer önemli nokta da mağaraların enerji verimliliğinde açık avantajları olması. Bu durum, Çin "ikili karbon" hedefine (2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye taşımak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü yakalamak) ulaşmak için çaba gösterirken büyük önem taşıyor."

Genellikle Çin'in büyük veri merkezi diye adlandırılan Guizhou, Çin'in ilk kapsamlı büyük veri pilot bölgesi olma özelliği taşıyor.

Bölge, Apple, Huawei ve Tencent de dahil olmak üzere işletmelere hizmet veren, faaliyette veya yapım aşamasında bulunan 37 veri merkezine sahip.

Guizhou, yüksek kaliteli sosyal ve ekonomik kalkınmasının temeli olan büyük veri endüstrisini destekliyor. Eyalet, 2022'de GSYİH'sinin yüzde 37'sini dijital ekonomiden elde etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.

(XHTV)