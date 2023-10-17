Çin'de iPhone 15 Satışlarında Beklenmeyen Düşüş

Çin'de, Apple'ın son iPhone modeli olan iPhone 15'in satışlarında beklenmeyen bir düşüş yaşanıyor ve analistler, bu düşüşün iPhone 14'e göre ayak uyduramama sorununa işaret ettiğini belirtiyorlar.

Çin'de, Apple'ın son iPhone modeli olan iPhone 15'in satışlarında beklenmeyen bir düşüş yaşanıyor ve analistler, bu düşüşün iPhone 14'e göre ayak uyduramama sorununa işaret ettiğini belirtiyorlar. İlk bakışta, iPhone 15'in Çin lansmanı oldukça olumlu bir izlenim yaratmış olsa da beklenen satış rakamlarına ulaşılamadı.

Çin'de iPhone satışlarında beklenmeyen düşüş!

Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, iPhone 15 serisinin Çin'deki satışları, piyasaya sürülmesinin ardından ilk 17 günde iPhone 14'e kıyasla yüzde 4.5 oranında düştü. Analistler ise bu düşüşün daha keskin bir çift haneli oranda olduğunu iddia ediyorlar. Bu durum, Apple'ın son modelinin selefine göre beklenen ilgiyi çekemediğini gösteriyor.

Bununla birlikte, bu düşüşün arkasında pek çok faktör bulunuyor. Özellikle Huawei'nin etkisi dikkat çekici. Huawei, iPhone 15'in Çin lansmanından haftalar önce DxOMark listelerinde zirveye yerleşen Mate 60 Pro'yu piyasaya sürdü. Bu durum, Apple'in satışlarını olumsuz etkiledi ve rekabeti artırdı.

ABD

Ayrıca, bu telefonların satışlarına yönelik asılsız yasak iddiaları da pazarda kafa karışıklığına neden oldu. Tüm bu faktörler, 2023 yılının Çin'deki iPhone satışlarının son yılların en düşüğü olabileceğine işaret ediyor.

Counterpoint Research araştırma direktörü Jeff Fieldhack, Çin ekonomisinin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin hala devam ettiğini belirtiyor. Bu ekonomik belirsizlik, tüketicilerin yeni telefon alımında daha dikkatli olmalarına neden olabilir. Ancak ABD'de, iPhone 15'in ilk dokuz gün içinde çift haneli bir artış gösterdiği söyleniyor. Bu da ABD'nin hala Apple için en önemli pazar olduğunu gösteriyor.

Analistlere göre, Huawei'nin Çin'deki pazar payını artırmaya devam edeceği düşünülüyor. Ayrıca Apple'ın üst segmentteki satışlarını olumsuz etkilemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Analistler, 2024 yılında Huawei'nin iPhone'u geride bırakabileceğini öngörüyorlar. Bu düşüşün, iPhone'un küresel sevkiyatlarını beklenenden daha düşük bir seviyeye çekebileceğine inanıyorlar.

Sonuç olarak, Çin'deki iPhone 15 satışlarındaki düşüş, Apple için önemli bir sorun teşkil ediyor. Ancak ABD'deki artan satışlar, şirketin küresel olarak dengeyi sağlama çabalarını destekleyebilir. Huawei'nin güçlü rekabeti ve ekonomik faktörler, Apple'ı Çin pazarında zorlayan önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Apple, bu zorlu pazarda başarılı olmak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir.