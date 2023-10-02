Çin'de App Store ve hükümet arasında kavga

Çin'de hükümet tarafından belirlenen kurallara göre App Store'da TikTok, Instagram gibi uygulamaların kaldırılması planlanıyor. Apple yetkilileri kuralların nasıl uygulanacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

Türkiye'den ve dünyadan birçok yasaklı uygulama haberini görmüşsünüzdür. Uygulama geliştiricileri hükümet veya app marketleri kuralları gereğince bazı uygulamalarında değişiklik yaparlar veya onu yayından kaldırırlar. Buna benzer bir durum şu anda Çin'de yaşanıyor. Fakat Çin'deki durum biraz daha karışık diyebiliriz. İşte App Store ve Çin hükümeti kavgası detayları…

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Apple yakında Çin'deki App Store'da yer alan en popüler uygulamaların kaldırılmasına sebep olacak. Hükümet tarafından belirlenen kurallara göre App Store bünyesinde artık TikTok, App Store gibi uygulamalar indirilemeyecek ve kullanılamayacak. Hükümet bu uygulamasını bir nevi güvenlik duvarı gibi görüyor.

Politika değişiklikleri ilk olarak Temmuz ayında duyuruldu ve Apple'ın o tarihten bu yana Çinli yetkililerle görüştüğünü açıklıyor. Ortaya çıkan raporlara göre Apple temsilcileri bu kurallarla ilgili endişelerini görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi. Raporda, "Apple çalışanları kuralların nasıl uygulanacağı ve kullanıcılarını nasıl etkileyeceği konusunda endişelerini dile getirdi" deniyor.

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Konuyla ilgili yapılan görüşmelerin ardından Store ve Apple çalışanlarına kuralların nasıl uygulanacağı konusunda bilgiler verildi. App Store her ne kadar bu kuralları uygulamak istemese de Çin hükümeti kesinlikle uygulanması gerektiğini, kendilerinin ciddi bir güvenlik duvarı oluşturduklarını belirtti.

Bunlara ek olarak bu uygulamalarda yer alan cinsellik, pornografi, uyuşturucu madde kullanımına özendirme vb. durumlardan halkı koruduklarını belirtti. Ancak burada yer almayan bir detay Çin'de VPN gibi yasaklı sitelere girişi sağlayan uygulamaların aşırı derecede popüler olması. Çinli yetkililer VPN kullanımının ve özellikle gençler arasındaki yaygınlığın da farkında olduklarını belirtti.