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Çin'de 40.000 yıllık bir buzulda 1.700 antik virüs keşfedildi

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Batı Çin'deki Guliya Buzulu'nda yapılan araştırmalar sonucunda, bilim insanları yaklaşık 40.000 yıl öncesine dayanan 1.700 antik virüs tespit etti. Bu virüslerin %75'i modern insanlar tarafından daha önce bilinmediği anlaşıldı. Keşfedilen virüslerden biri, son büyük iklim geçişinin yaşandığı yaklaşık 11.500 yıl öncesine dayanıyor. Araştırmacılar, bu virüslerin geniş coğrafi alanlara yayılabildiğini ve iklim değişikliklerine nasıl tepki verdiğini gösteriyor.

Batı Çin'deki Guliya Buzulu'nda yapılan araştırmalar sonucunda, bilim insanları şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Yaklaşık 40.000 yıl öncesine dayanan bu buzuldan alınan örneklerde, daha önce bilinmeyen 1.700 antik virüs tespit edildi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden ZhiPing Zhong liderliğindeki ekip, buzuldan alınan örneklerdeki DNA'ları yeniden yapılandırdı. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan virüslerin yaklaşık %75'inin modern insanlar tarafından daha önce bilinmediği anlaşıldı.

Keşfedilen virüslerden biri, özellikle dikkat çekici. Bu virüs, son büyük iklim geçişinin yaşandığı yaklaşık 11.500 yıl öncesine dayanıyor. Araştırmacılar, bu keşfin virüslerin iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğini anlamak açısından önemli olduğunu vurguluyor.

İlginç bir şekilde, buzul Çin'de bulunmasına rağmen, bazı virüslerin Orta Doğu ve Arktik bölgelerinden geldiği de tespit edildi. Bu durum, antik dönemlerde bile virüslerin geniş coğrafi alanlara yayılabildiğini gösteriyor.

Zhong, bu keşfin önemini şöyle açıklıyor: "Virüslerin yoğun iklim dönemlerinde nasıl evrimleştiğini anlamak, gelecekte yaşanabilecek iklim değişikliklerinde virüslerin nasıl davranacağını tahmin etmemize yardımcı olabilir."

Araştırmacılar, bulunan virüslerin insanlar için tehlikeli olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak bu keşfin, antik dönemlerdeki yaşam ve iklim hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Guliya Buzulu, dünyanın en yüksek platosu olan Tibet Platosu'nun bir parçası. Bu bölge, yaklaşık 2,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Daha önce de bu buzulda 15.000 yıl öncesine ait örnekler bulunmuştu.

Çin'de 40.000 yıllık bir buzulda 1.700 antik virüs keşfedildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

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