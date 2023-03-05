ChatGPT, öğrenme güçlüğü yaşayanlar için yarar sağlıyor

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet robotu Chatgpt, doğal dili anlama ve özgün cevap verebilme yeteneğiyle birçok farklı alanda öne çıkıyor. Öyle ki, öğrencilerin ödev yaparken sohbet robotundan yararlanması üzerine çocukların düşünme yeteneğine zarar vermemesi için yasaklandı. Fakat bugün ortaya çıkan haberlere göre bir disleksi öğrencisi, ChatGPT üzerinden ders çalışarak not ortalamasını yükseltti. Bu durum birçok tartışmayı meydana getirdi.

ChatGPT, disleksi hastaları için yarar sağlayabilir

Fransa'da disleksiyle mücadele eden Myriem Khal, konuyla ilgili verdiği röportajda teknik dersleri başarıyla geçtiğini fakat dil derslerinde öğrenme güçlüğü yaşadığını açıkladı. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Khal, bu nedenle de ChatGPT'ye başvurduğunu belirtiyor.

Mühendislik öğrencisi, yapay zekadan kelimelerin morfolojik olarak açılımını ve diller arasındaki farkı kısaca belirten cevaplar istedi. Bu şekilde de ders içeriğini yapay zeka üzerinden tekrar ederek konuları öğrendi. Böylece sınavlarında istediği başarıyı yakaladı. Khal, ders sırasında öğretmenin konuyu teknik bir biçimde anlattığını fakat ChatGPT ile daha kolay ve basite indirerek öğrendiğini belirtti.

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İngilizce öğrenirken de güçlük yaşadığını söyleyen Khal, ChatGPT üzerinden beş haftadır ders aldığını ve ilk kez bu kadar ilerleyebildiğini açıkladı. Disleksi Doktoru Pledger Fedora, bu durumun oldukça faydalı olduğunu fakat kullanım alanının genişlemesi halinde zarar verebileceğini belirten şu açıklamaları yaptı:

"Metin okuma ve yazma gibi yardımcı teknolojiler, disleksi öğrencileri desteklemek için son derece faydalı olabilir. Ancak öğrenciler, bu araçlara bağımlı hale gelirse eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimine zarar verebilir."

Disleksi uzmanı Victoira Leslie ise konuyla ilgili şu düşüncelerini paylaştı:

"Öğrencileri dış kaynak kullanımına teşvik edip intihal yapmaya teşvik edebilir. Bu da öğrenmenin önüne geçer."

Röportaj veren Myriem Khal, ChatGPT'nin disleksi üzerindeki etkilerini öğrendikten sonra kendine kullanım sınırlaması getireceğini açıkladı.

Konuyu özetlemek gerekirse ChatGPT, öğrenmek için yararlı bir araç konumunda yer alıyor. Fakat sohbet robotundan bir şey öğrenmek dışında hazır bilgiler almanın yarardan çok zararı mevcut. Bu nedenle kullanım nedenini iyi belirlemek oldukça önem taşıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT, disleksi hastaları için yarar sağlayabilir mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.