Cep telefonu bomba gibi patladı

ADANA - Adana'da cep telefonu teknisyeni, bataryası şişmiş telefonu tamir için aldıktan 5 dakika sonra telefon patladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı.

Adana'da cep telefonu teknisyeni olan Halil Bilir'e bataryası şişmiş bir cep telefonu tamir edilmesi için getirildi. Telefonu getiren kişi çıktıktan hemen sonra Bilir müdahale etmeden telefon bir anda bomba gibi patladı. Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay anını anlatan teknisyen Halil Bilir," Müşterimiz dün yanımıza cihazı getirdi. Bataryası şişmiş bir şekilde getirdi, bataryası değiştirmek için bıraktı. Aradan 5 dakika geçmedi, cihazımız bu şekilde patladı. Cihaz, orijinal şarj aleti kullanmasanız, orijinal batarya olmadığı için kısa devre yapar ve cihaz patlar. Orijinal şarj aleti kullanılmalı onun haricinde batarya orijinal olmak zorunda yoksa patlayabiliyor. Allahtan bizim elimizde oldu, müşteride olsaydı daha büyük sorunlara yol açabilirdi, zarar verebilirdi. Müşteri cihazı bıraktıktan bir dakika sonra bu sonuç oldu, cihaz burada patladı" dedi.