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Capcom, Mart'ta iki dijital yayın etkinliği düzenleyecek

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Capcom, önümüzdeki haftalarda iki dijital yayın etkinliği planladığını açıkladı. Japon oyun devi, bu etkinliklerde yeni çıkacak yapımlarını ve mevcut oyunların güncellemeleri hakkında ayrıntılar sunacağını açıkladı.

Capcom, önümüzdeki haftalarda iki dijital yayın etkinliği planladığını açıkladı. Japon oyun devi, bu etkinliklerde yeni çıkacak yapımlarını ve mevcut oyunların güncellemeleri hakkında ayrıntılar sunacağını açıkladı.

Capcom, Mart'ta iki etkinlik düzenleyecek

"Capcom Highlights" olarak adlandırılan ilk etkinlik 7 Mart'ta düzenlenecek. Bu kapsamda iki yeni oyun tanıtılacak. İlki 2012'de çıkan aksiyon-RPG oyununun devamı Dragon's Dogma 2 olacak. Diğeri ise Japon folklorundan esinlenen Kunitsu-Gami: Path of the Goddess olacak.

Bu etkinliği takiben 11 Mart'ta düzenlenecek bir diğer lansmanda ise üç Capcom oyununa gelecek güncellemeler detaylandırılacak. Street Fighter 6'nın büyük bir güncelleme alacağı belirtildi. Ücretsiz nişancı oyunu Exoprimal için yeni içerikler paylaşılacak.

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Ayrıca mobil oyun Monster Hunter Now ve Monster Hunter Stories'in konsol ve PC için sunulacak remastered versiyonu da detaylandırılacak. Mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalar PC sürümüyle tamamlanacak. Popüler oyunun yeni versiyonunda ne gibi değişiklikler olacağı ise belirsiz.

Monster Hunter Wilds ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Capcom, oyunculara hem yeni hem de devam eden projelerden kapsamlı bilgi vereceğini söyleyerek gelecek planlarını gün yüzüne çıkaracak.

Her iki yayın da Capcom'un YouTube ve Twitch kanalları aracılığıyla izlenebilecek. Şirket bu etkinliklerin -20 dakika kadar süreceğini ve yeni oyunları hakkında hızlı bilgiler sağlayacağını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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