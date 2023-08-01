CANiK, IDEF'23 Savunma Sanayii Fuarı'nda Başarıya İmza Attı

CANiK, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından IDEF'e damga vurdu. 40'ı aşkın ülkeden 25 binden fazla ziyaretçi ve toplam 15 resmi delegasyon, CANiK standını ziyaret etti. Ulusal basın ve kamuoyunun yoğun ilgisi ile karşılaşan CANiK, etkinlikte iştirakleri ile birlikte 11 ön anlaşmaya da imza attı.

CANiK, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından IDEF'e damga vurdu. 40'ı aşkın ülkeden 25 binden fazla ziyaretçi ve toplam 15 resmi delegasyon, CANiK standını ziyaret etti. Ulusal basın ve kamuoyunun yoğun ilgisi ile karşılaşan CANiK, etkinlikte iştirakleri ile birlikte 11 ön anlaşmaya da imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF'23'e CANiK damgasını vurdu. IDEF'in en güçlü oyuncularından Türkiye'nin önde gelen global markası CANiK, savunma sanayiinde insansız silah sistemlerini temsil eden iddialı ürünleriyle fuarda ulusal basın ve kamuoyunun yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bu yıl 16'ncı kez 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen IDEF'23'te CANiK, 40 ülkeden 25 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. CANiK'in sergilediği ürünler Avrupa, Afrika, Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinden büyük ilgi gördü. CANiK standı, etkinlik boyunca toplam 15 delegasyon tarafından ziyaret edildi.

"Savunma sanayi alanında Türkiye'nin gücünü gösterdik"

IDEF'23 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında savunma sanayimizin ulaştığı başarıları sergilediğimiz, olağanüstü güzellikteki bir fuarı geride bıraktık. Organizasyonun en büyük stantlarından birinde, ülkemizin milli 12.7 mm uçaksavarı CANiK M2 QCB'nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3, orta kalibre toplarımız ve iştiraklerimizden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailemizi IDEF'23 kapsamında ilk defa sergiledik. Geliştirdiğimiz yeni sistemlerimizin Türkiye'nin değerli firmaları TUSAŞ, HAVELSAN, FNSS, NUROL, Katmerciler, Best Grup ve Elektroland'ın stantlarında da sergilendi. Dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayi alanında Türkiye'ye duyduğu güveni de IDEF'te bir kez daha görmüş olduk. Fuarda gelecek dönem işbirlikleri için önemli görüşmelerimiz oldu. Türkiye için çok güzel bir dönemin başlangıcı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

M3, VENOM LR ve uzaktan komutalı kule ailesi tanıtıldı

CANiK IDEF'23'te ülkemizin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB'nin gelişmiş daha yüksek atıma çıkabilen yeni versiyonu CANiK M3'ü ilk defa görücüye çıkardı. Orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini geçtiğimiz yıl satın alan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR'yi de ilk kez IDEF'23 kapsamında sergiledi. Ayrıca UNIROBOTICS'in insanlı-insansız kara ve deniz platformları için geliştirdiği her biri kendi türünün en üst donanım konfigürasyonlarına sahip bir birinden özel 3 milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kulesi ve 1 adet aktif stabilizeli silah mesnetinden oluşan ürün ailesini fuarda tanıttı.

Fuar sırasınca yapılan ürün tanıtımlarının yanı sıra CANiK'in eğitim ve danışmanlıktan sorumlu iştiraki CANiK Academy'den yapılan açıklama ile CANiK Academy'nin kapılarını bireysel kullanıcılara açtığı duyuruldu. - SAMSUN