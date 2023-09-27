Candy Crush Saga, 15 bininci bölümünü kutlarken toplamda 20 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Oyun hala milyonlarca kişi tarafından oynanıyor ve Türkiye Google Play Store'da 33. sırada yer alıyor.

Bir dönem Facebook'taki King ambargosu nedeniyle hepimizin bağımlı olup bıraktığı, ancak teyzelerimizin hala büyük bir sadakatle oynamayı bırakmadıkları Candy Crush Saga, 15 bininci bölümünü kutluyor.

15 bininci bölümün yanı sıra oyun, ilk çıktığı günden bu yana toplamda 20 milyar dolar gelir sağladı

King, bildiğiniz gibi Microsoft'un satın aldığı Activision-Blizzard'ın bünyesinde bulunuyor. Şirket mobil oyunlar konusunda oldukça başarılı bir portföye sahip. Bunu da en iyi Candy Crush Saga'dan görebiliyoruz.

Dediğimiz gibi oyun hala yüzbinlerce ve hatta milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. E tabii artık tüm bölümler aşılınca insanlar yeni bölümler bekliyor. 2016 yılında sadece 2.000 bölüme sahip olan Candy Crush Saga, bu ay 15.000 bölümünü yayınladı.

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Bunun yanı sıra King, 2012 yılında Candy Crush Saga'yı piyasaya sürdüklerinden bu yana, yani 11 yılda tam 20 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca oyun 5 milyar kez indirildi. Oyun şu anda bile Türkiye Google Play Store'unda 33. sırada yer alıyor.

Şirket başarılarının üstüne başarı katmaya da devam ediyor. King'in oyunları 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle 238 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip. Mobil oyun portföyü, her yaştan oyuncuyu oyun oynamak için tek bir platformda toplayabiliyor.

Merkezi Londra, İngiltere ve Stockholm, İsveç'te bulunan ve dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunan King'in Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga ve Farm Heroes Saga gibi oyunları dünya çapında kitleleri büyülemeye devam ediyor.

Zaten Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almak istemesinin arkasındaki büyük sebeplerden biri de bünyesindeki King idi. Zira Silikon Vadisi devi, mobil oyun sektöründe de ipleri eline almak istiyor. Bakalım Microsoft bünyesindeki King'den neler göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.